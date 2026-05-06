Совет директоров "ЭЛ5-Энерго" рекомендовал не выплачивать дивиденды
Совет директоров "ЭЛ5-Энерго" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам года, сообщается в материалах компании.
2026-05-06T18:20+0300
экономика
финансы
эл5-энерго
свердловская область
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "ЭЛ5-Энерго" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам года, сообщается в материалах компании. "По вопросу "О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО "ЭЛ5-Энерго" по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО "ЭЛ5-Энерго" по результатам 2025 года"... Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "ЭЛ5-Энерго" по результатам 2025 года не выплачивать (не объявлять)", - говорится в сообщении.Отмечается, что накопленную прибыль "ЭЛ5-Энерго" в размере 210,744 миллиона рублей по состоянию на 31 декабря 2025 года планируется направить на пополнение резервного фонда компании.В рамках своего бизнес-плана на 2023-2025 годы и пятилетнего плана на период до 2027 года совет директоров компании принял решение весь свободный денежный поток направлять на снижение долга и не рекомендовать выплату дивидендов до достижения оптимального уровня долговой нагрузки. Чистый долг "ЭЛ5-Энерго" на конец 2025 года снизился на 23,6%, до 19,36 миллиарда рублей по МСФО.Производственные филиалы "ЭЛ5-Энерго" включают в себя 15 объектов тепловой генерации, две ветроэлектростанции, пять гидроэлектростанций, три солнечных электростанции, а также тепловые сети в Астраханской, Волгоградской, Ростовской и Свердловской областях. Общая установленная мощность компании составляет 9,5 ГВт выработки электроэнергии и 8,9 тысячи Гкал.ч - тепла.
свердловская область
Совет директоров "ЭЛ5-Энерго": дивиденды по итогам года не выплачивать
