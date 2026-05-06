"Другие 5%". Как выглядит настоящая ключевая ставка в зеркале рынка

24 апреля 2026 года Центральный банк России в восьмой раз подряд понизил ключевую ставку, при этом ужесточив риторику по денежно-кредитной политике. Давайте...

МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. 24 апреля 2026 года Центральный банк России в восьмой раз подряд понизил ключевую ставку, при этом ужесточив риторику по денежно-кредитной политике. Давайте посмотрим на эту ситуацию через интересную призму — зеркало фондового рынка.После решения о снижении ставки на 50 базисных пунктов многие СМИ и аналитики обратили внимание на более жёсткую риторику и новый таргет по средневзвешенной ставке на 2026 год — 14–14,5 процента. Здесь важно подчеркнуть: такое положение само по себе не означает, что ЦБ совсем перестанет снижать ставку. Скорее, это сигнал, что он будет делать это медленнее, чем многие ожидали.С учётом планового заседания 19 июня 2026 года получается, что среднее значение ставки в первой половине 2026 года составляет 15,1 процента. Чтобы выйти по итогам года на среднюю 14–14,5 процента, ЦБ должен во втором полугодии обеспечить среднюю ставку примерно от 12,75 до 14,25 процента. Исходя из этого таргета, можно ожидать к концу года снижения ставки на 100–250 базисных пунктов — то есть до 12,5–13,5 процента.Реальная ставка — главный вызовТем не менее даже при таком сценарии сохраняются определённые вызовы для экономики. Основной проблемой для развития являются не номинальные ставки, а реальные — те, что идут за вычетом инфляции. Высокие реальные ставки можно считать экономическим мерилом дороговизны денег.Это несложно продемонстрировать на простом примере. Если компания или человек за счёт инфляции за год теряет 10 процентов, но при этом занимает под 5 процентов, то он получает эффект отрицательной реальной ставки — по сути, очень выгодное заимствование. Особенно если саму инфляцию можно переложить в стоимость товаров и услуг или получить в виде индексации доходов (например, зарплаты). А вот если ситуация обратная, то 5 процентов будут сильно "давить", так как являются, по сути, экономическим или финансовым налогом.При текущей официальной инфляции и ключевой ставке ЦБ реальная ставка составляет больше 8 процентов. Если не брать 1990-е годы, то такой уровень мы видели только в начале 2000-х, но тогда была совсем другая ситуация в экономике страны. Сейчас же мы живём с высокой реальной ставкой уже третий год подряд, что, как показывают наблюдения, не может не сказываться на многих компаниях. Например, обращают на себя внимание участившиеся дефолты по облигациям.Что говорит зеркало фондового рынкаМои исследования показывают: если отбросить кризисные годы, то корреляция между реальной ставкой и доходностью российского рынка акций имела умеренно значимое отрицательное значение минус 0,55 при лаге во времени примерно 7–8 месяцев, а в некоторые периоды поднималась до значимых величин — выше минус 0,7. Кстати, сейчас она равна минус 0,75 при лаге в один год.Зеркало фондового рынка может быть неплохим предиктором тенденций в экономике, хотя и не всегда. Как показала практика, стагнация на рынке акций два года подряд оказывается очень показательной для стагнации в экономике и её чрезмерного охлаждения, о чём всё чаще говорят многие экономические обозреватели.Есть ли пространство для дискуссии?С моей точки зрения, Центральный банк России занял чрезмерно консервативную позицию — как по скорости снижения ставки, так и по таргету по инфляции в 4 процента. Возможно, здесь есть пространство для дискуссии и более гибкого подхода.Даже при снижении ставки до 12,5 процента на конец года и официальной инфляции 6 процентов по итогам 2026 года реальная ставка будет на уровне 6 процентов годовых, что всё равно выше десятого процентиля (то есть за период с начала 2000-х по настоящее время такой уровень встречался всего в 10 процентах времени).Автор - Алексей Бачеров, Управляющий партнёр ABTRUST, преподаватель Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ

