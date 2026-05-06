https://1prime.ru/20260506/sud-869713662.html

Суд в Казани взыскал с "Туполева" около 12 миллиардов рублей

Суд в Казани взыскал с "Туполева" около 12 миллиардов рублей - 06.05.2026, ПРАЙМ

Суд в Казани взыскал с "Туполева" около 12 миллиардов рублей

Арбитражный суд Республики Татарстан по иску "Татнефти" взыскал с авиастроительного предприятия "Туполев" почти 12 миллиардов рублей, следует из материалов, с... | 06.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-06T14:07+0300

2026-05-06T14:07+0300

2026-05-06T14:07+0300

бизнес

рф

татарстан

оренбургская область

татнефть

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859914224_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_5d88fc9deb489dcf1863a190b0e7e7c1.jpg

МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Республики Татарстан по иску "Татнефти" взыскал с авиастроительного предприятия "Туполев" почти 12 миллиардов рублей, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. В этом иске, поданном в октябре, нефтяная компания требовала взыскать с ответчика свыше 11,7 миллиарда рублей неосновательного обогащения и более 276 миллионов рублей процентов. Более подробно основания исковых требований пока не раскрывались. "Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела результат завершившегося в среду в суде первой инстанции разбирательства. Ранее суды двух инстанций взыскали с "Туполева" в пользу "Татнефти" около 6,2 миллиарда рублей. Как следует из материалов того дела, "Татнефть" и "Туполев" в октябре 2022 года заключили договор стоимостью около 28,7 миллиарда рублей на изготовление и поставку нефтяной компании четырех воздушных судов Ту-214. Первые два самолета ответчик должен был передать не позднее 31 декабря 2024 года, остальные – до 31 декабря 2025 года. Покупатель к январю 2023 года перечислил поставщику согласованный аванс в размере свыше 22,9 миллиарда рублей, но в июле того же года стороны договорились сократить количество приобретаемых "Татнефтью" самолетов до двух, в связи с чем "Туполев" обязался вернуть более 11,2 миллиарда рублей аванса. В июле 2023 года авиастроительное предприятие вернуло аванс за один из самолетов, оставшаяся же сумма – чуть более 5,6 миллиарда рублей – не была возвращена, что и стало основанием для обращения "Татнефти" с первым иском. Суд первой инстанции требования удовлетворил частично, взыскав с "Туполева" более 5,6 миллиарда рублей неосновательного обогащения и около 557 миллионов рублей неустойки. Истец требовал еще около 1,9 миллиарда рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, но в этой части иска суд отказал. "‎Татнефть" - одна из крупнейших нефтяных компаний РФ с головным офисом в Альметьевске. Разведкой и добычей занимается в Татарстане, а также в Ненецком автономном округе, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областях, Калмыкии. Компания оперирует на внутреннем и зарубежном рынках, включая Турцию, Белоруссию, Узбекистан и Туркмению. "Туполев" – ведущее российское предприятие в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев-бомбардировщиков и самолетов специального назначения, головное предприятие дивизиона стратегической и дальней авиации Объединенной авиастроительной корпорации. Производит также гражданские самолеты.

рф

татарстан

оренбургская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, рф, татарстан, оренбургская область, татнефть