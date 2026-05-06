Названы последствия введения налога на сверхдоходы золотодобытчиков - 06.05.2026, ПРАЙМ

Введение windfall tax для золотодобывающих компаний в краткосрочной перспективе не снизит добычу, но в будущем приведёт к сокращению инвестпроектов и уменьшению | 06.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. Введение windfall tax для золотодобывающих компаний в краткосрочной перспективе не снизит добычу, но в будущем приведёт к сокращению инвестпроектов и уменьшению предложения на рынке. Об этом агентству "Прайм" рассказал основатель и гендиректор компании "Финголд" Антон Никитин.Введение windfall tax — фактически изъятие инвестиционного ресурса у отрасли в момент высокой цены. В краткосрочном периоде это не отразится на добыче, но затем приведет к сокращению инвестпрограмм и ужесточению требований к проектам."Отрасль станет осторожнее: часть проектов с пограничной экономикой просто не будет реализована", — пояснил эксперт.Подобные меры уже применялись в сырьевых отраслях, но последствия для золота могут быть более ощутимыми из-за длинного инвестцикла и большой капиталоемкости. На данный момент вероятность их реализации - умеренная. Если это случится, компании испытают спад маржинальности и давление на котировки. "Для рынка — обратная история: изъятие части дохода снижает стимулы наращивать добычу, и предложение сжимается", - добавил Никитин.Он указал, что рынок золота уже находится в дисбалансе: металл уходит на экспорт, внутренний спрос растёт, импорт ограничен. Дополнительные фискальные меры усилят дефицит и повысят цены, резюмировал эксперт.

