Названы последствия введения налога на сверхдоходы золотодобытчиков - 06.05.2026, ПРАЙМ
Названы последствия введения налога на сверхдоходы золотодобытчиков
Введение windfall tax для золотодобывающих компаний в краткосрочной перспективе не снизит добычу, но в будущем приведёт к сокращению инвестпроектов и уменьшению предложения на рынке.
2026-05-06T06:06+0300
золото
налог
windfall tax
06:06 06.05.2026
 
Названы последствия введения налога на сверхдоходы золотодобытчиков

Никитин: налог на сверхдоходы золотодобытчиков может поддержать цену драгметалла

МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. Введение windfall tax для золотодобывающих компаний в краткосрочной перспективе не снизит добычу, но в будущем приведёт к сокращению инвестпроектов и уменьшению предложения на рынке. Об этом агентству "Прайм" рассказал основатель и гендиректор компании "Финголд" Антон Никитин.
Заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Сазанов
Минфин не исключает обсуждения windfall taх осенью, заявил Сазанов
14 апреля, 17:30
Введение windfall tax — фактически изъятие инвестиционного ресурса у отрасли в момент высокой цены. В краткосрочном периоде это не отразится на добыче, но затем приведет к сокращению инвестпрограмм и ужесточению требований к проектам.

"Отрасль станет осторожнее: часть проектов с пограничной экономикой просто не будет реализована", — пояснил эксперт.

Подобные меры уже применялись в сырьевых отраслях, но последствия для золота могут быть более ощутимыми из-за длинного инвестцикла и большой капиталоемкости. На данный момент вероятность их реализации - умеренная. Если это случится, компании испытают спад маржинальности и давление на котировки.
"Для рынка — обратная история: изъятие части дохода снижает стимулы наращивать добычу, и предложение сжимается", - добавил Никитин.
Он указал, что рынок золота уже находится в дисбалансе: металл уходит на экспорт, внутренний спрос растёт, импорт ограничен. Дополнительные фискальные меры усилят дефицит и повысят цены, резюмировал эксперт.
 
