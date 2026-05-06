https://1prime.ru/20260506/sverkhdokhody-869680207.html
Названы последствия введения налога на сверхдоходы золотодобытчиков
Названы последствия введения налога на сверхдоходы золотодобытчиков - 06.05.2026, ПРАЙМ
Названы последствия введения налога на сверхдоходы золотодобытчиков
Введение windfall tax для золотодобывающих компаний в краткосрочной перспективе не снизит добычу, но в будущем приведёт к сокращению инвестпроектов и уменьшению | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T06:06+0300
2026-05-06T06:06+0300
2026-05-06T06:06+0300
золото
налог
windfall tax
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866705473_57:0:3698:2048_1920x0_80_0_0_09d7e37c6fe59baef0d4a71549997f9f.png
МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. Введение windfall tax для золотодобывающих компаний в краткосрочной перспективе не снизит добычу, но в будущем приведёт к сокращению инвестпроектов и уменьшению предложения на рынке. Об этом агентству "Прайм" рассказал основатель и гендиректор компании "Финголд" Антон Никитин.Введение windfall tax — фактически изъятие инвестиционного ресурса у отрасли в момент высокой цены. В краткосрочном периоде это не отразится на добыче, но затем приведет к сокращению инвестпрограмм и ужесточению требований к проектам."Отрасль станет осторожнее: часть проектов с пограничной экономикой просто не будет реализована", — пояснил эксперт.Подобные меры уже применялись в сырьевых отраслях, но последствия для золота могут быть более ощутимыми из-за длинного инвестцикла и большой капиталоемкости. На данный момент вероятность их реализации - умеренная. Если это случится, компании испытают спад маржинальности и давление на котировки. "Для рынка — обратная история: изъятие части дохода снижает стимулы наращивать добычу, и предложение сжимается", - добавил Никитин.Он указал, что рынок золота уже находится в дисбалансе: металл уходит на экспорт, внутренний спрос растёт, импорт ограничен. Дополнительные фискальные меры усилят дефицит и повысят цены, резюмировал эксперт.
https://1prime.ru/20260414/sazanov-869158082.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866705473_512:0:3243:2048_1920x0_80_0_0_240bb92e6a4e5ef777efdd1e1a07205d.png
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
золото, налог, windfall tax
золото, НАЛОГ, windfall tax
Названы последствия введения налога на сверхдоходы золотодобытчиков
Никитин: налог на сверхдоходы золотодобытчиков может поддержать цену драгметалла
МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ.
Введение windfall tax для золотодобывающих компаний в краткосрочной перспективе не снизит добычу, но в будущем приведёт к сокращению инвестпроектов и уменьшению предложения на рынке
. Об этом агентству "Прайм" рассказал основатель и гендиректор компании "Финголд" Антон Никитин.
Минфин не исключает обсуждения windfall taх осенью, заявил Сазанов
Введение windfall tax — фактически изъятие инвестиционного ресурса у отрасли в момент высокой цены. В краткосрочном периоде это не отразится на добыче, но затем приведет к сокращению инвестпрограмм и ужесточению требований к проектам.
"Отрасль станет осторожнее: часть проектов с пограничной экономикой просто не будет реализована", — пояснил эксперт.
Подобные меры уже применялись в сырьевых отраслях, но последствия для золота могут быть более ощутимыми из-за длинного инвестцикла и большой капиталоемкости. На данный момент вероятность их реализации - умеренная. Если это случится, компании испытают спад маржинальности и давление на котировки.
"Для рынка — обратная история: изъятие части дохода снижает стимулы наращивать добычу, и предложение сжимается", - добавил Никитин.
Он указал, что рынок золота уже находится в дисбалансе: металл уходит на экспорт, внутренний спрос растёт, импорт ограничен. Дополнительные фискальные меры усилят дефицит и повысят цены, резюмировал эксперт.