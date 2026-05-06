Торговлю России и Европы ждет новый ренессанс, заявил глава GIM Unimpresa
Торговлю России и Европы ждет новый ренессанс, заявил глава GIM Unimpresa
2026-05-06T07:35+0300
2026-05-06T07:48+0300
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Торгово-экономические связи между Россией и Европой не только будут восстановлены, но их ждет новый расцвет, заявил в интервью РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини. "Я оптимист, уверен, что торгово-экономические связи между Россией и Европой не только будут восстановлены, но их ждет новый расцвет, иначе быть не может", - сказал он. В настоящее время торговля России и ЕС достигла минимума за 25 лет на фоне санкций Евросоюза. "Мы не можем долго находиться в состоянии вражды. По одной простой причине: мы соседи, живем на одном континенте, и нужны друг другу не только экономически, но чисто по-человечески", - добавил собеседник агентства. "Россия, безусловно, – евроазиатское государство, но по менталитету она все-таки ближе к Европе. Кто оспорит, что у нас общая, понятная друг для друга культура, искусство, литература, театр, кино? А ведь именно культура – та основа, на которой стоит и развивается бизнес", - подчеркнул Торрембини. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 7 мая в 10.00 мск.
07:35 06.05.2026 (обновлено: 07:48 06.05.2026)
 
Торговлю России и Европы ждет новый ренессанс, заявил глава GIM Unimpresa

Глава GIM Unimpresa Торрембини: торговые связи России и Европы ждет новый расцвет

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Торгово-экономические связи между Россией и Европой не только будут восстановлены, но их ждет новый расцвет, заявил в интервью РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини.
"Я оптимист, уверен, что торгово-экономические связи между Россией и Европой не только будут восстановлены, но их ждет новый расцвет, иначе быть не может", - сказал он.
В настоящее время торговля России и ЕС достигла минимума за 25 лет на фоне санкций Евросоюза.
"Мы не можем долго находиться в состоянии вражды. По одной простой причине: мы соседи, живем на одном континенте, и нужны друг другу не только экономически, но чисто по-человечески", - добавил собеседник агентства.
"Россия, безусловно, – евроазиатское государство, но по менталитету она все-таки ближе к Европе. Кто оспорит, что у нас общая, понятная друг для друга культура, искусство, литература, театр, кино? А ведь именно культура – та основа, на которой стоит и развивается бизнес", - подчеркнул Торрембини.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 7 мая в 10.00 мск.
 
