https://1prime.ru/20260506/svyaz-869718270.html
Москвичей предупредили о возможных ограничениях мобильного интернета
Москвичей предупредили о возможных ограничениях мобильного интернета - 06.05.2026, ПРАЙМ
Москвичей предупредили о возможных ограничениях мобильного интернета
Москвичей вновь начали предупреждать о возможных ограничениях мобильного интернета и смс-сообщений в ближайшие дни, соответствующее сообщение от Т2 получил... | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T17:05+0300
2026-05-06T17:05+0300
2026-05-06T17:05+0300
происшествия
технологии
москва
московская область
рф
дмитрий песков
минцифры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860503933_0:268:3163:2047_1920x0_80_0_0_eb9f1b077704fa8e32ebb785f897c64f.jpg
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Москвичей вновь начали предупреждать о возможных ограничениях мобильного интернета и смс-сообщений в ближайшие дни, соответствующее сообщение от Т2 получил корреспондент РИА Новости. В понедельник "большая четверка" операторов связи предупредила о временных ограничениях на мобильный интернет и смс в Москве и Московской области с 5 по 9 мая по соображениям безопасности. Такие ограничения наблюдались во вторник в первой половине дня. Позже Минцифры России заявило, операторы связи заблаговременно предупредят абонентов в случае повторных ограничений интернета в Москве. "В Москве в целях безопасности в ближайшие дни могут быть временные ограничения мобильного интернета. Это связано с подготовкой и проведением праздничных мероприятий и не зависит от работоспособности наших сетей", - говорится в сегодняшнем сообщении T2. В свою очередь "Ростелеком" также уведомляет своих абонентов о возможных ограничениях мобильного интернета в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий. "Это не зависит от нас и от работоспособности нашей сети. Ограничения продлятся до 9 мая включительно", - пояснили в компании.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще в марте отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности. В середине апреля он заявлял, что работа интернета в РФ будет нормализована, когда исчезнет необходимость мер безопасности.
https://1prime.ru/20260505/peterburg-869692986.html
москва
московская область
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860503933_241:0:2970:2047_1920x0_80_0_0_6eab806df095f7dd5f1cd651e5857306.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, москва, московская область, рф, дмитрий песков, минцифры
Происшествия, Технологии, МОСКВА, Московская область, РФ, Дмитрий Песков, Минцифры
Москвичей предупредили о возможных ограничениях мобильного интернета
Москвичей предупредили о возможных ограничениях интернета и смс в ближайшие дни
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Москвичей вновь начали предупреждать о возможных ограничениях мобильного интернета и смс-сообщений в ближайшие дни, соответствующее сообщение от Т2 получил корреспондент РИА Новости.
В понедельник "большая четверка" операторов связи предупредила о временных ограничениях на мобильный интернет и смс в Москве
и Московской области
с 5 по 9 мая по соображениям безопасности. Такие ограничения наблюдались во вторник в первой половине дня. Позже Минцифры
России заявило, операторы связи заблаговременно предупредят абонентов в случае повторных ограничений интернета в Москве.
"В Москве в целях безопасности в ближайшие дни могут быть временные ограничения мобильного интернета. Это связано с подготовкой и проведением праздничных мероприятий и не зависит от работоспособности наших сетей", - говорится в сегодняшнем сообщении T2.
В свою очередь "Ростелеком" также уведомляет своих абонентов о возможных ограничениях мобильного интернета в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий. "Это не зависит от нас и от работоспособности нашей сети. Ограничения продлятся до 9 мая включительно", - пояснили в компании.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
еще в марте отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности. В середине апреля он заявлял, что работа интернета в РФ
будет нормализована, когда исчезнет необходимость мер безопасности.
В Петербурге предупредили о возможном ухудшении качества мобильной связи