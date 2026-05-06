Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Тревожные новости": в США поднялся переполох из-за решения Трампа по Ирану - 06.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260506/tramp-869704010.html
"Тревожные новости": в США поднялся переполох из-за решения Трампа по Ирану
"Тревожные новости": в США поднялся переполох из-за решения Трампа по Ирану - 06.05.2026, ПРАЙМ
"Тревожные новости": в США поднялся переполох из-за решения Трампа по Ирану
Хаотичный запуск и скорое сворачивание "Проекта Свобода", инициированного Дональдом Трампом, указывает на отсутствие у Вашингтона внятной стратегии в отношениях | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T07:12+0300
2026-05-06T07:12+0300
дональд трамп
сша
вашингтон
иран
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/10/857629027_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_fcad555c0f8b9eed72ad6de781a43d36.jpg
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Хаотичный запуск и скорое сворачивание "Проекта Свобода", инициированного Дональдом Трампом, указывает на отсутствие у Вашингтона внятной стратегии в отношениях с Ираном, таким мнением в социальной сети X поделился подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис."Еще более тревожные новости из Белого дома: не успело пройти и 48 часов, как президент Трамп завершил так называемый "Проект Свобода", объявив его успешным, хотя очевидно &lt;…&gt;, что никакого успеха нет. &lt;…&gt; Поддерживая блокаду в силе, он гарантирует, что переговоров с другой стороной не будет. А заявления, будто переговоры с Ираном идут, прямо опровергаются словами иранцев", — признался военный.По мнению эксперта, текущий курс Белого дома делает позиции США крайне шаткими и провоцирует серьезные издержки."Это просто еще одно доказательство того, что администрация барахтается, отчаянно ища любое решение, но без какой-либо цели — даже не зная, чего именно они ищут. Мы остаемся в очень опасной ситуации, поскольку каждый день, пока пролив закрыт, экономический ущерб нашей стране нарастает", — подытожил Дэвис.В воскресенье хозяин Белого дома заявил, что страны со всего мира якобы попросили США освободить заблокированные в Ормузе корабли, поэтому он объявил о начале операции "Свобода". По данным Axios, американский флот должен находиться "в непосредственной близости" от коммерческих судов на случай "атак" со стороны иранских военных. Также Штаты намерены предоставлять морякам информацию о безопасных маршрутах прохода.Однако уже сегодня Дональд Трамп объявил о прекращении операции, уточнив при этом, что режим блокировки пролива сохраняется.Со своей стороны, представитель иранского парламента Эбрахим Азизи, курирующий вопросы национальной безопасности, акцентировал внимание на том, что попытки вмешательства в процесс навигации в регионе будут расцениваться как срыв договоренностей о перемирии.
https://1prime.ru/20260430/iran-869595357.html
https://1prime.ru/20260501/tramp-869602036.html
сша
вашингтон
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/10/857629027_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_b59e104b2ecb574552081019c5bf5d93.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, сша, вашингтон, иран, мировая экономика
Дональд Трамп, США, ВАШИНГТОН, ИРАН, Мировая экономика
07:12 06.05.2026
 
"Тревожные новости": в США поднялся переполох из-за решения Трампа по Ирану

Подполковник Дэвис: команда Трампа забыла о целях в противостоянии с Тегераном

© Фото : Official White House/Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© Фото : Official White House/Daniel Torok
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Хаотичный запуск и скорое сворачивание "Проекта Свобода", инициированного Дональдом Трампом, указывает на отсутствие у Вашингтона внятной стратегии в отношениях с Ираном, таким мнением в социальной сети X поделился подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.
"Еще более тревожные новости из Белого дома: не успело пройти и 48 часов, как президент Трамп завершил так называемый "Проект Свобода", объявив его успешным, хотя очевидно <…>, что никакого успеха нет. <…> Поддерживая блокаду в силе, он гарантирует, что переговоров с другой стороной не будет. А заявления, будто переговоры с Ираном идут, прямо опровергаются словами иранцев", — признался военный.
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2026
"Колоссальный ущерб". Неожиданный удар Ирана привел в ужас США
30 апреля, 23:42
По мнению эксперта, текущий курс Белого дома делает позиции США крайне шаткими и провоцирует серьезные издержки.
"Это просто еще одно доказательство того, что администрация барахтается, отчаянно ища любое решение, но без какой-либо цели — даже не зная, чего именно они ищут. Мы остаемся в очень опасной ситуации, поскольку каждый день, пока пролив закрыт, экономический ущерб нашей стране нарастает", — подытожил Дэвис.
В воскресенье хозяин Белого дома заявил, что страны со всего мира якобы попросили США освободить заблокированные в Ормузе корабли, поэтому он объявил о начале операции "Свобода". По данным Axios, американский флот должен находиться "в непосредственной близости" от коммерческих судов на случай "атак" со стороны иранских военных. Также Штаты намерены предоставлять морякам информацию о безопасных маршрутах прохода.
Однако уже сегодня Дональд Трамп объявил о прекращении операции, уточнив при этом, что режим блокировки пролива сохраняется.
Со своей стороны, представитель иранского парламента Эбрахим Азизи, курирующий вопросы национальной безопасности, акцентировал внимание на том, что попытки вмешательства в процесс навигации в регионе будут расцениваться как срыв договоренностей о перемирии.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2026
"Согласился с Путиным": на Западе рассказали о неожиданном решении Трампа
1 мая, 07:29
 
Дональд ТрампСШАВАШИНГТОНИРАНМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала