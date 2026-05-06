"Тревожные новости": в США поднялся переполох из-за решения Трампа по Ирану

Хаотичный запуск и скорое сворачивание "Проекта Свобода", инициированного Дональдом Трампом, указывает на отсутствие у Вашингтона внятной стратегии в отношениях | 06.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-06T07:12+0300

МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Хаотичный запуск и скорое сворачивание "Проекта Свобода", инициированного Дональдом Трампом, указывает на отсутствие у Вашингтона внятной стратегии в отношениях с Ираном, таким мнением в социальной сети X поделился подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис."Еще более тревожные новости из Белого дома: не успело пройти и 48 часов, как президент Трамп завершил так называемый "Проект Свобода", объявив его успешным, хотя очевидно <…>, что никакого успеха нет. <…> Поддерживая блокаду в силе, он гарантирует, что переговоров с другой стороной не будет. А заявления, будто переговоры с Ираном идут, прямо опровергаются словами иранцев", — признался военный.По мнению эксперта, текущий курс Белого дома делает позиции США крайне шаткими и провоцирует серьезные издержки."Это просто еще одно доказательство того, что администрация барахтается, отчаянно ища любое решение, но без какой-либо цели — даже не зная, чего именно они ищут. Мы остаемся в очень опасной ситуации, поскольку каждый день, пока пролив закрыт, экономический ущерб нашей стране нарастает", — подытожил Дэвис.В воскресенье хозяин Белого дома заявил, что страны со всего мира якобы попросили США освободить заблокированные в Ормузе корабли, поэтому он объявил о начале операции "Свобода". По данным Axios, американский флот должен находиться "в непосредственной близости" от коммерческих судов на случай "атак" со стороны иранских военных. Также Штаты намерены предоставлять морякам информацию о безопасных маршрутах прохода.Однако уже сегодня Дональд Трамп объявил о прекращении операции, уточнив при этом, что режим блокировки пролива сохраняется.Со своей стороны, представитель иранского парламента Эбрахим Азизи, курирующий вопросы национальной безопасности, акцентировал внимание на том, что попытки вмешательства в процесс навигации в регионе будут расцениваться как срыв договоренностей о перемирии.

