https://1prime.ru/20260506/tsb-869718813.html

Банк России заявил, что работает на долгосрочный рост экономики

Банк России заявил, что работает на долгосрочный рост экономики - 06.05.2026, ПРАЙМ

Банк России заявил, что работает на долгосрочный рост экономики

Банк России работает не на кратковременный рывок, а на долгосрочный рост экономики – такой можно обеспечить лишь при низкой инфляции, сообщил регулятор в... | 06.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-06T17:40+0300

2026-05-06T17:40+0300

2026-05-06T17:40+0300

экономика

банки

финансы

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Банк России работает не на кратковременный рывок, а на долгосрочный рост экономики – такой можно обеспечить лишь при низкой инфляции, сообщил регулятор в официальном Telegram-канале. "ЦБ уже работает на устойчивый и долгосрочный рост экономики. Не на кратковременный рывок, который достигается за счет перенапряжения сил, а на стабильный рост, который продолжается из года в год. А такой рост можно обеспечить лишь при низкой инфляции", – говорится в ответе на вопрос, когда ЦБ будет работать на рост экономики, а не на снижение инфляционных ожиданий. Никакая экономика не сможет долго показывать высокий рост, если деньги быстро обесцениваются, а люди и компании теряют капиталы и сбережения, указал регулятор. "Именно высокая инфляция показывает, что экономика растет сверх своих возможностей, что называется "на износ", задействуя доступные ей производственные и трудовые ресурсы", – добавили там. Банк России через ставки влияет на спрос, то есть желание людей и компаний тратить доходы или брать кредиты на покупку товаров и услуг. Он стремится сблизить темпы роста спроса и предложения так, чтобы инфляция стала устойчиво низкой (4%), указал регулятор. Инфляционные ожидания в этой работе служат как "вспомогательный элемент": если они низкие, то ЦБ проще охладить перегретый спрос и снизить инфляцию, а если высокие, то задача становится сложнее. "Ведь чем выше ожидания, тем скорее люди и бизнес предпочтут расходовать средства, а не сберегать. Однако нерешаемых задач не бывает, просто потребуется больше времени и терпение", – заключили в ЦБ.

https://1prime.ru/20260506/tsb-869704975.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, банк россия