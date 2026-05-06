Банк России заявил, что работает на долгосрочный рост экономики - 06.05.2026, ПРАЙМ
Банк России заявил, что работает на долгосрочный рост экономики
17:40 06.05.2026
 
Банк России заявил, что работает на долгосрочный рост экономики

ЦБ: устойчивый и долгосрочный рост экономики можно обеспечить лишь при низкой инфляции

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Банк России работает не на кратковременный рывок, а на долгосрочный рост экономики – такой можно обеспечить лишь при низкой инфляции, сообщил регулятор в официальном Telegram-канале.
"ЦБ уже работает на устойчивый и долгосрочный рост экономики. Не на кратковременный рывок, который достигается за счет перенапряжения сил, а на стабильный рост, который продолжается из года в год. А такой рост можно обеспечить лишь при низкой инфляции", – говорится в ответе на вопрос, когда ЦБ будет работать на рост экономики, а не на снижение инфляционных ожиданий.
Никакая экономика не сможет долго показывать высокий рост, если деньги быстро обесцениваются, а люди и компании теряют капиталы и сбережения, указал регулятор. "Именно высокая инфляция показывает, что экономика растет сверх своих возможностей, что называется "на износ", задействуя доступные ей производственные и трудовые ресурсы", – добавили там.
Банк России через ставки влияет на спрос, то есть желание людей и компаний тратить доходы или брать кредиты на покупку товаров и услуг. Он стремится сблизить темпы роста спроса и предложения так, чтобы инфляция стала устойчиво низкой (4%), указал регулятор.
Инфляционные ожидания в этой работе служат как "вспомогательный элемент": если они низкие, то ЦБ проще охладить перегретый спрос и снизить инфляцию, а если высокие, то задача становится сложнее. "Ведь чем выше ожидания, тем скорее люди и бизнес предпочтут расходовать средства, а не сберегать. Однако нерешаемых задач не бывает, просто потребуется больше времени и терпение", – заключили в ЦБ.
