Эксперт рассказал, что сдержит рост цен в ближайшие недели - 06.05.2026, ПРАЙМ

Удешевление плодоовощной продукции и укрепление рубля будут сдерживать рост цен в России в ближайшие недели, заявил РИА Новости старший научный сотрудник...

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Удешевление плодоовощной продукции и укрепление рубля будут сдерживать рост цен в России в ближайшие недели, заявил РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований Президентской академии Владимир Еремкин. Ранее в среду Росстат сообщил, что на неделе с 28 апреля по 4 мая в России была зафиксирована дефляция в 0,02%. Снижение цен на плодоовощную продукцию продолжилось и за отчетный период в среднем составило 2,7% после 1,6% за неделю с 21 по 27 апреля. При этом, по оценке Минэкономразвития, на 4 мая цены на плодоовощную продукцию снизились на 8,4% в годовом выражении. "Снижение цен на первой майской неделе - это в первую очередь заслуга удешевления овощей и крепкого рубля (что транслируется в ценах на непродовольственные товары). Продолжающееся удешевление плодоовощной продукции оказывает сильное влияние на индекс потребительских цен, поскольку такая динамика более характерна для летних месяцев, чем для начала мая", - сказал Еремкин. Он также добавил, что рубль может оказаться крепким еще довольно долго, так как объявленный Минфином объем операций на валютном рынке оказался заметно ниже ожиданий большинства экспертов. "Эти два фактора продолжат сдерживать рост цен в перспективе ближайших недель", - подчеркнул эксперт. Еремкин также отметил, что текущая инфляционная динамика укрепляет тренд на планомерное снижение ключевой ставки, и вариант снижения на 0,5 процентного пункта на ближайшем заседании совета директоров Банка России будет рассматриваться как один из основных. В то же время, снижение инфляции - лишь половина задачи, указал Еремкин. "Сейчас, когда инфляционная динамика стабилизировались, самое время сместить фокус с борьбы с ростом цен на постепенный запуск новых инвестиционных циклов, повышение производительности труда и цифровую трансформацию - именно это обеспечит устойчивый рост в 2027-2028 годах", - заключил он.

