Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, что сдержит рост цен в ближайшие недели - 06.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260506/tseny-869723639.html
Эксперт рассказал, что сдержит рост цен в ближайшие недели
Эксперт рассказал, что сдержит рост цен в ближайшие недели - 06.05.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, что сдержит рост цен в ближайшие недели
Удешевление плодоовощной продукции и укрепление рубля будут сдерживать рост цен в России в ближайшие недели, заявил РИА Новости старший научный сотрудник... | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T22:13+0300
2026-05-06T22:13+0300
экономика
россия
росстат
минфин
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Удешевление плодоовощной продукции и укрепление рубля будут сдерживать рост цен в России в ближайшие недели, заявил РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований Президентской академии Владимир Еремкин. Ранее в среду Росстат сообщил, что на неделе с 28 апреля по 4 мая в России была зафиксирована дефляция в 0,02%. Снижение цен на плодоовощную продукцию продолжилось и за отчетный период в среднем составило 2,7% после 1,6% за неделю с 21 по 27 апреля. При этом, по оценке Минэкономразвития, на 4 мая цены на плодоовощную продукцию снизились на 8,4% в годовом выражении. "Снижение цен на первой майской неделе - это в первую очередь заслуга удешевления овощей и крепкого рубля (что транслируется в ценах на непродовольственные товары). Продолжающееся удешевление плодоовощной продукции оказывает сильное влияние на индекс потребительских цен, поскольку такая динамика более характерна для летних месяцев, чем для начала мая", - сказал Еремкин. Он также добавил, что рубль может оказаться крепким еще довольно долго, так как объявленный Минфином объем операций на валютном рынке оказался заметно ниже ожиданий большинства экспертов. "Эти два фактора продолжат сдерживать рост цен в перспективе ближайших недель", - подчеркнул эксперт. Еремкин также отметил, что текущая инфляционная динамика укрепляет тренд на планомерное снижение ключевой ставки, и вариант снижения на 0,5 процентного пункта на ближайшем заседании совета директоров Банка России будет рассматриваться как один из основных. В то же время, снижение инфляции - лишь половина задачи, указал Еремкин. "Сейчас, когда инфляционная динамика стабилизировались, самое время сместить фокус с борьбы с ростом цен на постепенный запуск новых инвестиционных циклов, повышение производительности труда и цифровую трансформацию - именно это обеспечит устойчивый рост в 2027-2028 годах", - заключил он.
https://1prime.ru/20260506/mer-869721807.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_77508d289cb76a0e1ca07a6d73bc0341.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, росстат, минфин, банк россия
Экономика, РОССИЯ, Росстат, Минфин, банк Россия
22:13 06.05.2026
 
Эксперт рассказал, что сдержит рост цен в ближайшие недели

Эксперт Еремкин: укрепление рубля сдержит рост цен в РФ в ближайшие недели

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2026
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Удешевление плодоовощной продукции и укрепление рубля будут сдерживать рост цен в России в ближайшие недели, заявил РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований Президентской академии Владимир Еремкин.
Ранее в среду Росстат сообщил, что на неделе с 28 апреля по 4 мая в России была зафиксирована дефляция в 0,02%. Снижение цен на плодоовощную продукцию продолжилось и за отчетный период в среднем составило 2,7% после 1,6% за неделю с 21 по 27 апреля. При этом, по оценке Минэкономразвития, на 4 мая цены на плодоовощную продукцию снизились на 8,4% в годовом выражении.
"Снижение цен на первой майской неделе - это в первую очередь заслуга удешевления овощей и крепкого рубля (что транслируется в ценах на непродовольственные товары). Продолжающееся удешевление плодоовощной продукции оказывает сильное влияние на индекс потребительских цен, поскольку такая динамика более характерна для летних месяцев, чем для начала мая", - сказал Еремкин.
Он также добавил, что рубль может оказаться крепким еще довольно долго, так как объявленный Минфином объем операций на валютном рынке оказался заметно ниже ожиданий большинства экспертов.
"Эти два фактора продолжат сдерживать рост цен в перспективе ближайших недель", - подчеркнул эксперт.
Еремкин также отметил, что текущая инфляционная динамика укрепляет тренд на планомерное снижение ключевой ставки, и вариант снижения на 0,5 процентного пункта на ближайшем заседании совета директоров Банка России будет рассматриваться как один из основных. В то же время, снижение инфляции - лишь половина задачи, указал Еремкин.
"Сейчас, когда инфляционная динамика стабилизировались, самое время сместить фокус с борьбы с ростом цен на постепенный запуск новых инвестиционных циклов, повышение производительности труда и цифровую трансформацию - именно это обеспечит устойчивый рост в 2027-2028 годах", - заключил он.
Монета номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2026
Инфляция в России на 4 мая замедлилась до 5,6 процента
20:06
 
ЭкономикаРОССИЯРосстатМинфинбанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала