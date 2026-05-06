Туристы из России сохраняют одно из лидирующих мест по тратам в Анталье

Российские туристы сохраняют одну из ключевых позиций по объему трат на курортах Антальи, сообщил РИА Новости представитель отрасли региона.

2026-05-06T04:31+0300

АНКАРА, 6 мая – ПРАЙМ. Российские туристы сохраняют одну из ключевых позиций по объему трат на курортах Антальи, сообщил РИА Новости представитель отрасли региона. Российские туристы в Турции тратят больше среднего уровня по сравнению с другими иностранными гостями, свыше 1000 долларов на человека, заявлял РИА Новости заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB) Давут Гюнайдын. Как ранее сообщил РИА Новости представитель туротрасли региона, в туристическом секторе Турции рассчитывают, что российские туристы будут тратить 1300-1500 долларов за поездку. "Несмотря на колебания спроса, российский рынок сохраняет одну из ключевых позиций по объему трат на курортах Антальи", - сказал он. По его словам, в последние годы поведение туристов стало более рациональным, гости чаще контролируют расходы внутри отелей и внимательнее относятся к дополнительным услугам. При этом, как отметил представитель сектора, уровень расходов сохраняется за счет того, что представители отрасли расширяют предложение качественного сервиса. По оценке собеседника РИА Новости, динамика расходов также зависит от валютного курса и ценовой политики туроператоров. Несмотря на внешние экономические факторы отрасль рассчитывает сохранить целевой уровень расходов туристов за счет адаптации цен и изменения маркетинговых стратегий. Доходы Турции от туризма в 2025 году увеличились на 6,8% по сравнению с годом ранее и превысили 65 миллиардов долларов. После рекордного 2025 года турецкий туристический сектор поставил цель на 2026 год в 68 миллиардов долларов.

