Названа средняя цена тура из России заграницу в 2025 году
Стоимость зарубежной поездки для россиян в прошлом году была в среднем 92,7 тысячи рублей, рассказал директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.
2026-05-06T16:18+0300
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Стоимость зарубежной поездки для россиян в прошлом году была в среднем 92,7 тысячи рублей, рассказал директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко. "Средняя стоимость тура за рубеж в 2025 году составила 92,7 тысячи рублей", - сказал Осауленко журналистам. По его словам, российскими туроператорами в прошлом году были проданы туры за границу на общую сумму 596,206 миллиардов рублей. Он отметил также рост количества туроператоров в сфере выездного туризма. Так, насчитывается 435 компаний, которые являются членами ассоциации "Турпомощь" . "Динамика по количеству туроператоров стала четко расти", - сказал Осауленко.
