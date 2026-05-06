https://1prime.ru/20260506/turtsija-869700791.html

Турция увеличила импорт алюминия из России

Турция увеличила импорт алюминия из России - 06.05.2026, ПРАЙМ

Турция увеличила импорт алюминия из России

Поставки алюминия и изделий из него из России в Турцию в марте текущего года увеличились почти втрое в годовом выражении, а по итогам всего первого квартала -... | 06.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-06T04:18+0300

2026-05-06T04:18+0300

2026-05-06T04:32+0300

экономика

промышленность

россия

турция

рф

малайзия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869700791.jpg?1778031127

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Поставки алюминия и изделий из него из России в Турцию в марте текущего года увеличились почти втрое в годовом выражении, а по итогам всего первого квартала - на две трети, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Так, за март 2026 года Турция импортировала из РФ алюминия и изделий и него на 107,8 миллиона долларов - почти в три раза больше, чем в марте прошлого года, и на 3% больше, чем в феврале. При этом суммарная стоимость закупок за первый квартал достигла 237,5 миллиона долларов, что на 62% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего в марте Турция приобретала необработанный алюминий - на 83,9 миллиона долларов, алюминиевую проволоку - на 20,8 миллиона и алюминиевые прутки и профили - на 1,9 миллиона. По итогам марта Россия расположилась на первом месте среди главных поставщиков алюминия в Турцию. Год назад она была третьей, а месяц назад - также первой. По итогам марта в пятерку крупнейших поставщиков, помимо России, вошли Малайзия (76,7 миллиона долларов), ОАЭ (60,4 миллиона), Иран (52,8 миллиона) и Катар (52,5 миллиона).

турция

рф

малайзия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, россия, турция, рф, малайзия