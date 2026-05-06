Чистый убыток Metro в I полугодии вырос вдвое
2026-05-06T21:33+0300
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Чистый убыток, приходящийся на акционеров немецкого ритейл-гиганта Metro AG, по итогам первого полугодия 2025-2026 финансового года, завершившегося 31 марта, увеличился вдвое в годовом выражении - до 168 миллионов евро, следует из сообщения компании. Общие продажи группы по итогам первого полугодия при этом выросли на 2,9% - до 16,086 миллиарда евро. Убыток на акцию по итогам первого полугодия составил 0,46 евро против 0,22 евро год назад. Во втором квартале чистый убыток поднялся в 1,6 раза - до 250 миллионов евро. Выручка в то же время выросла на 3,2% - до 7,288 миллиарда евро. Убыток на акцию во втором квартале вырос до 0,69 евро с 0,43 евро годом ранее. Продажи Metro AG в России в первом полугодии 2025-2026 финансового года выросли на 11,9% в годовом выражении - до 1,429 миллиарда евро. Продажи в РФ во втором квартале текущего фингода увеличились на 6% - до 583 миллионов евро. Снижение в национальной валюте составило 0,4%. Metro AG - группа компаний, основанная в результате слияния Metro Cash & Carry, Kaufhof Holding AG и Asko Deutsche Kaufhaus AG. Компания работает более чем в 30 странах, ее штат насчитывает свыше 84 тысяч человек.
