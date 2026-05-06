"Установленный факт". В США выступили с неудобным заявлением по Украине

2026-05-06T04:10+0300

МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Для достижения мирного соглашения на Украине Соединенным Штатам и странам Европы следует подтвердить свою роль в развязывании конфликта, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал геополитический аналитик Патрик Хеннингсен."Если не разобраться с первопричинами конфликта на Украине, то невозможно <…> наметить путь <…> к политическому урегулированию. <…> США, Евросоюз, НАТО — они начали эту войну. <…> Существовал мирный процесс, но европейцы и американцы фактически его сорвали, потому что хотели, чтобы война на Украине все-таки началась. Это установленный факт", — заявил эксперт.При этом Хеннингсен выразил уверенность, что лидеры западных стран в действительности осознают, кто спровоцировал конфликт, однако они принципиально отвергают любые претензии в свою сторону."США и Западу <…> будет крайне трудно это признать. По крайней мере, с нынешними администрациями — в Вашингтоне и в Брюсселе. Думаю, это просто невозможно", — резюмировал аналитик.Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия доведет спецоперацию до финального этапа, реализовав все поставленные задачи. Он регулярно делал акцент на важности искоренения первопричин конфликта. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, со своей стороны, заявлял, что приоритетом Москвы является стабильный мир, подкрепленный твердыми гарантиями.

украина, европа, сша, владимир путин, дмитрий песков, ес, нато