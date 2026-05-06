"Они поражены". В США заговорили о выходе ЕС из конфликта на Украине

2026-05-06T05:33+0300

МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. На фоне сокращения американской поддержки Евросоюзу необходимо прекратить свое вовлечение в украинский конфликт, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер."Европейцы встревожены, они поражены. США дают понять, что не будут их защищать. <…> Сейчас Европе нужно дистанцироваться и сказать: "Нет, мы не должны вовлекаться в этот конфликт", — заявил эксперт.При этом он указал на то, что на сегодняшний день российские силы наносят критический урон подразделениям ВСУ."Если вы обратите внимание на то, что происходит на поле боя, то поймете, что Россия решительно настроена на победу в войне, <…> в которой она сводит к минимуму потери со своей стороны, но при этом стремится максимально увеличить потери противника. <…> Это себя оправдывает", — добавил Риттер. Согласно сведениям Министерства обороны, за минувшие 24 часа российские войска, действуя в ответ на попытки Киева атаковать гражданскую инфраструктуру, осуществили массированный удар высокоточными средствами поражения наземного и воздушного базирования, а также беспилотными аппаратами. Целями стали предприятия ВПК и объекты энергетической системы Украины, обеспечивающие нужды ВСУ. армии. Суточные потери украинской стороны в живой силе составили около 1210 человек.

