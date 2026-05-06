Крупнейшая горно-металлургическая компания Украины остановила производство
2026-05-06T21:08+0300
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Крупнейшая горно-металлургическая компания Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" (ранее "Криворожсталь", работает в составе международной корпорации ArcelorMittal) в среду объявила о вынужденной остановке горнодобывающих и сталелитейных производственных мощностей из-за сбоев в логистике со стороны "Украинских железных дорог" ("Укрзализныця"). "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщает об остановке горнодобывающих и сталелитейных производственных мощностей из-за сбоев в предоставлении логистических услуг со стороны АО "Укрзализныця", - говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в соцсети Facebook*. Как сообщила компания, за последний месяц предприятие не получает необходимых объемов сырья для обеспечения непрерывной работы производства, что привело к снижению уровня его запасов до критически низкого уровня. В сообщении говорится, что "Украинские железные дороги" не довозят ключевую составляющую чугунолитейного производства, без которой предприятие не в состоянии выпускать чугун. Также не предоставляются поезда для отгрузки производимого концентрата, что вынуждает предприятие остановить работу горного департамента. Компания сообщила об остановке одной из двух доменных печей, двух агломерационных машин и рудообогатительной фабрики. В сообщении говорится, что в случае дальнейшего отсутствия поставок компания будет вынуждена приостановить работу дополнительных производственных агрегатов, включая вторую доменную печь, другие агломерационные машины и еще одну рудообогатительную фабрику. В марте "АрселорМиттал Кривой Рог" заявила о планах закрыть в этом году два прокатных стана. В конце января компания объявила о вынужденной остановке одного из своих цехов во втором квартале 2026 года. Свое решение обосновала решением Европейской комиссии о введении с 2026 года механизма трансграничного углеродного регулирования (СВАМ, Carbon Border Adjustment Mechanism) без исключений или переходного периода для украинских производителей. Еще одной причиной такого решение стала высокая стоимость электроэнергии, что привело к увеличению себестоимости продукции.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
