Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Крупнейшая горно-металлургическая компания Украины остановила производство - 06.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260506/ukraina-869722734.html
Крупнейшая горно-металлургическая компания Украины остановила производство
Крупнейшая горно-металлургическая компания Украины остановила производство - 06.05.2026, ПРАЙМ
Крупнейшая горно-металлургическая компания Украины остановила производство
Крупнейшая горно-металлургическая компания Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" (ранее "Криворожсталь", работает в составе международной корпорации ArcelorMittal) | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T21:08+0300
2026-05-06T21:08+0300
экономика
промышленность
бизнес
украина
рф
укрзализныця
arcelormittal
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/14/869300655_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_680746253d5b4bfeacfa9325746efbdb.jpg
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Крупнейшая горно-металлургическая компания Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" (ранее "Криворожсталь", работает в составе международной корпорации ArcelorMittal) в среду объявила о вынужденной остановке горнодобывающих и сталелитейных производственных мощностей из-за сбоев в логистике со стороны "Украинских железных дорог" ("Укрзализныця"). "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщает об остановке горнодобывающих и сталелитейных производственных мощностей из-за сбоев в предоставлении логистических услуг со стороны АО "Укрзализныця", - говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в соцсети Facebook*. Как сообщила компания, за последний месяц предприятие не получает необходимых объемов сырья для обеспечения непрерывной работы производства, что привело к снижению уровня его запасов до критически низкого уровня. В сообщении говорится, что "Украинские железные дороги" не довозят ключевую составляющую чугунолитейного производства, без которой предприятие не в состоянии выпускать чугун. Также не предоставляются поезда для отгрузки производимого концентрата, что вынуждает предприятие остановить работу горного департамента. Компания сообщила об остановке одной из двух доменных печей, двух агломерационных машин и рудообогатительной фабрики. В сообщении говорится, что в случае дальнейшего отсутствия поставок компания будет вынуждена приостановить работу дополнительных производственных агрегатов, включая вторую доменную печь, другие агломерационные машины и еще одну рудообогатительную фабрику. В марте "АрселорМиттал Кривой Рог" заявила о планах закрыть в этом году два прокатных стана. В конце января компания объявила о вынужденной остановке одного из своих цехов во втором квартале 2026 года. Свое решение обосновала решением Европейской комиссии о введении с 2026 года механизма трансграничного углеродного регулирования (СВАМ, Carbon Border Adjustment Mechanism) без исключений или переходного периода для украинских производителей. Еще одной причиной такого решение стала высокая стоимость электроэнергии, что привело к увеличению себестоимости продукции.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20260506/ukraina-869703712.html
украина
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/14/869300655_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_32a2a1014c21e8d335e9b1a1f54d4490.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, бизнес, украина, рф, укрзализныця, arcelormittal
Экономика, Промышленность, Бизнес, УКРАИНА, РФ, Укрзализныця, ArcelorMittal
21:08 06.05.2026
 
Крупнейшая горно-металлургическая компания Украины остановила производство

Крупнейшая горно-металлургическая компания Украины заявила об остановке производства

© РИА Новости . Сергей АверинУголь
Уголь - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2026
Уголь. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Аверин
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Крупнейшая горно-металлургическая компания Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" (ранее "Криворожсталь", работает в составе международной корпорации ArcelorMittal) в среду объявила о вынужденной остановке горнодобывающих и сталелитейных производственных мощностей из-за сбоев в логистике со стороны "Украинских железных дорог" ("Укрзализныця").
"АрселорМиттал Кривой Рог" сообщает об остановке горнодобывающих и сталелитейных производственных мощностей из-за сбоев в предоставлении логистических услуг со стороны АО "Укрзализныця", - говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в соцсети Facebook*.
Как сообщила компания, за последний месяц предприятие не получает необходимых объемов сырья для обеспечения непрерывной работы производства, что привело к снижению уровня его запасов до критически низкого уровня. В сообщении говорится, что "Украинские железные дороги" не довозят ключевую составляющую чугунолитейного производства, без которой предприятие не в состоянии выпускать чугун. Также не предоставляются поезда для отгрузки производимого концентрата, что вынуждает предприятие остановить работу горного департамента.
Компания сообщила об остановке одной из двух доменных печей, двух агломерационных машин и рудообогатительной фабрики. В сообщении говорится, что в случае дальнейшего отсутствия поставок компания будет вынуждена приостановить работу дополнительных производственных агрегатов, включая вторую доменную печь, другие агломерационные машины и еще одну рудообогатительную фабрику.
В марте "АрселорМиттал Кривой Рог" заявила о планах закрыть в этом году два прокатных стана. В конце января компания объявила о вынужденной остановке одного из своих цехов во втором квартале 2026 года. Свое решение обосновала решением Европейской комиссии о введении с 2026 года механизма трансграничного углеродного регулирования (СВАМ, Carbon Border Adjustment Mechanism) без исключений или переходного периода для украинских производителей. Еще одной причиной такого решение стала высокая стоимость электроэнергии, что привело к увеличению себестоимости продукции.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Флаг Румынии - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2026
На Западе сообщили о неожиданном ударе по Украине из Румынии
07:07
 
ЭкономикаПромышленностьБизнесУКРАИНАРФУкрзализныцяArcelorMittal
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала