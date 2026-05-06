"Критический момент". На Украине забили тревогу из-за случившегося в стране
Украинские чиновники используют принудительную мобилизацию ради собственного обогащения, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель. | 06.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Украинские чиновники используют принудительную мобилизацию ради собственного обогащения, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.Так она прокомментировала задержание главы Житомирского областного военкомата по подозрению в систематическом вымогательстве."Пока солдаты находятся на передовой, некоторые чиновники используют мобилизацию как личный банкомат — вымогая деньги у бизнеса и разрушая доверие общества в критический для страны момент", — написала она в соцсети X.Мендель подвергла критике работу призывной системы, назвав ее "прогнившей", а также подчеркнула, что масштабная коррупция в сфере насильственной мобилизации, даже по минимальным оценкам, наносит стране ущерб в миллиарды долларов ежегодно.Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов при задержании граждан, подлежащих мобилизации, регулярно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространяются видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов заталкивают мужчин в микроавтобусы, нередко применяя силу и избивая задержанных.
Мендель: чиновники на Украине наживаются на силовой мобилизации
