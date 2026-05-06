Врач назвал три главные причины переедания

2026-05-06T05:18+0300

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Нехватка жидкости, продукты, вызывающие избыточную выработку инсулина, и недостаточное пережевывание пищи запускают процесс переедания, рассказал РИА Новости врач, эксперт рынка Национальной технологической инициативы "Хелснет" и Союза "Здоровье здоровых" Андрей Мартюшев-Поклад. "Переедание - это ситуация, когда человек пропустил момент насыщения и съел больше оптимальной порции. Как правило, это происходит из-за нескольких факторов. Самый частый - нехватка жидкости, а именно воды. В таком случае мозг вырабатывает более сильный сигнал о голоде. Рассчитать свою норму употребления воды можно исходя из формулы 30 мл на 1 кг веса. В среднем это около 1,5-2 литров в сутки", - сказал он. Вторая причина переедания - выбор продуктов, которые вызывают избыточную выработку инсулина, а потому подавляют сигнал о насыщении. Это прежде всего сладости, включая фрукты, и крахмалистые продукты - выпечка, макароны, картошка и прочее. Врач отметил, что для поддержания здоровья стоит отдавать предпочтение цельным продуктам, которые будут насыщать надолго. Третья причина, по словам эксперта, кроется в состоянии, в котором человек принимает пищу. Если человек ест очень быстро и плохо пережевывает еду, мозг не успевает правильно отреагировать на нее и "спохватывается", только когда желудок уже растянут. "Чтобы избежать переедания, нужно перед едой выпить стакан теплой воды, сфокусироваться на продуктах, способствующих сытости (белково-жировое блюдо с овощами) и тщательно жевать пищу - например, по 30 жевательных движений на каждый кусок, положенный в рот. При таком подходе вы точно не будете переедать", - посоветовал врач.

здоровье, общество