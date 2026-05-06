https://1prime.ru/20260506/vuchichi-869698226.html

Вучич заявил, что, поддержав санкции против России, предал бы душу сербов

Вучич заявил, что, поддержав санкции против России, предал бы душу сербов - 06.05.2026, ПРАЙМ

Вучич заявил, что, поддержав санкции против России, предал бы душу сербов

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, поддержав санкции против России, "предал бы душу сербского народа". | 06.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-06T00:56+0300

2026-05-06T00:56+0300

2026-05-06T00:56+0300

экономика

россия

мировая экономика

сербия

запад

рф

александр вучич

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869698226.jpg?1778018167

БЕЛГРАД, 6 мая – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, поддержав санкции против России, "предал бы душу сербского народа". "Если бы мы ввели санкции против России, на улицу бы никто не вышел, а я бы стал (для Запада - ред.) самым демократическим президентом. Но я бы предал душу нашего народа. А так я показал, что был в состоянии 4,5 года бороться за душу своего народа. Мы потеряли много денег, упустили много возможностей", - сказал он в эфире Informer TV. Вучич многократно заявлял, что Сербия не будет вводить санкции против РФ.

сербия

запад

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, сербия, запад, рф, александр вучич