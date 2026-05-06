https://1prime.ru/20260506/vuchichi-869698226.html
Вучич заявил, что, поддержав санкции против России, предал бы душу сербов
Вучич заявил, что, поддержав санкции против России, предал бы душу сербов - 06.05.2026, ПРАЙМ
Вучич заявил, что, поддержав санкции против России, предал бы душу сербов
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, поддержав санкции против России, "предал бы душу сербского народа". | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T00:56+0300
2026-05-06T00:56+0300
2026-05-06T00:56+0300
экономика
россия
мировая экономика
сербия
запад
рф
александр вучич
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869698226.jpg?1778018167
БЕЛГРАД, 6 мая – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, поддержав санкции против России, "предал бы душу сербского народа".
"Если бы мы ввели санкции против России, на улицу бы никто не вышел, а я бы стал (для Запада - ред.) самым демократическим президентом. Но я бы предал душу нашего народа. А так я показал, что был в состоянии 4,5 года бороться за душу своего народа. Мы потеряли много денег, упустили много возможностей", - сказал он в эфире Informer TV.
Вучич многократно заявлял, что Сербия не будет вводить санкции против РФ.
сербия
запад
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сербия, запад, рф, александр вучич
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, СЕРБИЯ, ЗАПАД, РФ, Александр Вучич
Вучич заявил, что, поддержав санкции против России, предал бы душу сербов
Президент Сербии Вучич: поддержав санкции против России, я бы предал душу сербского народа
БЕЛГРАД, 6 мая – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, поддержав санкции против России, "предал бы душу сербского народа".
"Если бы мы ввели санкции против России, на улицу бы никто не вышел, а я бы стал (для Запада - ред.) самым демократическим президентом. Но я бы предал душу нашего народа. А так я показал, что был в состоянии 4,5 года бороться за душу своего народа. Мы потеряли много денег, упустили много возможностей", - сказал он в эфире Informer TV.
Вучич многократно заявлял, что Сербия не будет вводить санкции против РФ.