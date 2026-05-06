Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вучич заявил, что, поддержав санкции против России, предал бы душу сербов - 06.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260506/vuchichi-869698226.html
Вучич заявил, что, поддержав санкции против России, предал бы душу сербов
Вучич заявил, что, поддержав санкции против России, предал бы душу сербов - 06.05.2026, ПРАЙМ
Вучич заявил, что, поддержав санкции против России, предал бы душу сербов
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, поддержав санкции против России, "предал бы душу сербского народа". | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T00:56+0300
2026-05-06T00:56+0300
экономика
россия
мировая экономика
сербия
запад
рф
александр вучич
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869698226.jpg?1778018167
БЕЛГРАД, 6 мая – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, поддержав санкции против России, "предал бы душу сербского народа". "Если бы мы ввели санкции против России, на улицу бы никто не вышел, а я бы стал (для Запада - ред.) самым демократическим президентом. Но я бы предал душу нашего народа. А так я показал, что был в состоянии 4,5 года бороться за душу своего народа. Мы потеряли много денег, упустили много возможностей", - сказал он в эфире Informer TV. Вучич многократно заявлял, что Сербия не будет вводить санкции против РФ.
сербия
запад
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, сербия, запад, рф, александр вучич
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, СЕРБИЯ, ЗАПАД, РФ, Александр Вучич
00:56 06.05.2026
 
Вучич заявил, что, поддержав санкции против России, предал бы душу сербов

Президент Сербии Вучич: поддержав санкции против России, я бы предал душу сербского народа

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 6 мая – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, поддержав санкции против России, "предал бы душу сербского народа".
"Если бы мы ввели санкции против России, на улицу бы никто не вышел, а я бы стал (для Запада - ред.) самым демократическим президентом. Но я бы предал душу нашего народа. А так я показал, что был в состоянии 4,5 года бороться за душу своего народа. Мы потеряли много денег, упустили много возможностей", - сказал он в эфире Informer TV.
Вучич многократно заявлял, что Сербия не будет вводить санкции против РФ.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаСЕРБИЯЗАПАДРФАлександр Вучич
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала