"Не ниже зарплаты". Как правильно считать выплаты по больничному - 06.05.2026, ПРАЙМ
“Не ниже зарплаты”. Как правильно считать выплаты по больничному
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Размер больничного зависит от трудового стажа и среднего заработка, но многие работники ошибаются в самостоятельных расчётах, особенно если получали неофициальные доходы или работают по совместительству. О том, как правильно рассчитать выплаты и кому положена стопроцентная компенсация, агентству “Прайм” рассказал директор практики организационного развития КСК ГРУПП Михаил Меркулов.По словам эксперта, размер больничного напрямую зависит от страхового стажа. Стопроцентная выплата положена работникам, чей стаж составляет 8 лет и более. В 2026 году максимальная выплата по больничному составляет 6827,4 рубля в день или 207,6 тысячи рублей в месяц. При стаже от 5 до 8 лет выплата снижается до 80% от среднего заработка, а при стаже до 5 лет — до 60%.Исключениями, при которых больничный оплачивается в размере 100% независимо от стажа, являются три случая: уход за больным ребёнком в возрасте до 8 лет, несчастный случай на производстве и профессиональное заболевание. Во всех остальных ситуациях действует общая шкала."Сумму выплат по больничному можно рассчитать самостоятельно по формуле в два этапа. Сначала вычисляется средний дневной заработок: все доходы за два полных календарных года, с которых работодатель платил социальные взносы, делятся на 730. Затем размер пособия определяется умножением среднего дневного заработка на процент в зависимости от стажа и на количество дней болезни", — пояснил Меркулов.Эксперт приводит пример: молодой сотрудник брал больничный на 14 дней в апреле 2026 года. Его стаж составляет 6 лет, а суммарный доход за 2024 и 2025 годы равен 2 миллионам рублей. Средний дневной заработок: 2 000 000 / 730 = 2 739,72 рубля. С учётом стажа (80%) дневное пособие составит 2 739,72 × 0,8 = 2 191,77 рубля. За 14 дней больничного выплата составит 30 684,86 рубля.При самостоятельном расчёте часто встречаются неточности, предупреждает эксперт. Например, если работник получал премии "в конвертах" (неофициально), работает по совместительству в нескольких компаниях или его трудовые отношения оформлены по гражданско-правовому договору, фактическая сумма пособия будет существенно отличаться от рассчитанной самостоятельно. В таких случаях лучше обратиться за помощью в бухгалтерию работодателя.
03:03 06.05.2026
 
“Не ниже зарплаты”. Как правильно считать выплаты по больничному

Юрист Меркулов разъяснил принцип начисления выплат по больничному

