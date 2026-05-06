Кириенко и руководство ЗАЭС обсудили меры поддержки станции

2026-05-06T13:58+0300

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - ПРАЙМ. Меры поддержки Запорожской АЭС и подготовку к переходу в режим генерации, когда это станет возможным, обсудили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко и руководство станции, сообщает пресс-служба АЭС. По информации пресс-службы, Кириенко посетил ЗАЭС и провел встречу с руководством станции. "Сергей Владиленович уделяет пристальное внимание работе станции, поддержке атомщиков и развитию города. На рабочем совещании обсудили текущее состояние Запорожской АЭС, меры по ее поддержке и подготовку к переходу в режим генерации, когда это станет возможным", - говорится в сообщении в Telegram-канале станции. Кроме того, по данным пресс-службы, на совещании отдельно затронули ситуацию в городе и планы его развития. "В частности, речь шла о проектах госкорпорации "Росатом", направленных на помощь сотрудникам и их семьям, профориентацию школьников, а также содействие развитию социальной инфраструктуры", - уточнили в пресс-службе. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

