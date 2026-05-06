Замгоссекретаря США проведет закрытую встречу с послом Украины

2026-05-06T04:57+0300

ВАШИНГТОН, 6 мая – ПРАЙМ. Заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно в среду проведет закрытую встречу с послом Украины в Штатах Ольгой Стефанишиной, следует из распространенного госдепом расписания. Встреча состоится в государственном департаменте в 11.30 по местному времени (18.30 по мск). Мероприятие будет проходить в закрытом от прессы формате. Детали встречи и выносимая на обсуждение повестка не раскрываются. Несмотря на то, что американский лидер Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин договорились о прекращении огня на День Победы, Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале о введении режима тишины с полуночи в ночь на 6 мая. Он также утверждает, что Украина пока не получала официальных обращений о параметрах прекращения огня и будет действовать зеркально. Ранее Минобороны РФ объявило, что в соответствии с решением Путина 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Помощник президента России Юрий Ушаков 29 апреля сообщил, что Путин в ходе телефонного разговора с Трампом проинформировал его о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы, а Трамп активно поддержал эту инициативу.

