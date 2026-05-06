"Разозлили медведя". План Запада против России ужаснул журналиста
Боуз: ЕС хочет ввязаться в полномасштабную войну с Россией
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Европейский союз стремится втянуться в тотальное военное противостояние с Россией, используя кризис на Украине, сообщил репортер из Ирландии Чей Боуз в социальной сети X.
"Политическая машина ЕС хочет еще больше разозлить медведя и ввязаться в полномасштабную войну с самой большой армией в мире. Неужели они действительно думают, что у них есть шанс на победу? Моя точка зрения: они не понимают, что делают, но и никогда не признают свою ошибку в отношении Украины", — написал он.
На протяжении последних лет Россия неоднократно высказывала тревогу по поводу небывалого усиления НАТО вблизи своих западных пределов. Блок концентрирует ресурсы, аргументируя это тактикой сдерживания нападения. Между тем в руководстве страны акцентировали внимание на том, что Москва не представляет угрозы для окружающих, однако проигнорирует шаги, несущие риск для ее благополучия. При этом она сохраняет готовность к переговорам, базирующимся на принципах паритета, в то время как Западу следует прекратить наращивание вооружений в Европе.
Глава государства Владимир Путин многократно заявлял, что у России нет планов по осуществлению агрессии против кого-либо. Согласно его утверждениям, зарубежные лидеры постоянно стращают своих граждан вымышленной опасностью, стремясь переключить фокус внимания с внутренних неурядиц.