"Разозлили медведя". План Запада против России ужаснул журналиста

2026-05-06T23:31+0300

МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Европейский союз стремится втянуться в тотальное военное противостояние с Россией, используя кризис на Украине, сообщил репортер из Ирландии Чей Боуз в социальной сети X."Политическая машина ЕС хочет еще больше разозлить медведя и ввязаться в полномасштабную войну с самой большой армией в мире. Неужели они действительно думают, что у них есть шанс на победу? Моя точка зрения: они не понимают, что делают, но и никогда не признают свою ошибку в отношении Украины", — написал он.На протяжении последних лет Россия неоднократно высказывала тревогу по поводу небывалого усиления НАТО вблизи своих западных пределов. Блок концентрирует ресурсы, аргументируя это тактикой сдерживания нападения. Между тем в руководстве страны акцентировали внимание на том, что Москва не представляет угрозы для окружающих, однако проигнорирует шаги, несущие риск для ее благополучия. При этом она сохраняет готовность к переговорам, базирующимся на принципах паритета, в то время как Западу следует прекратить наращивание вооружений в Европе.Глава государства Владимир Путин многократно заявлял, что у России нет планов по осуществлению агрессии против кого-либо. Согласно его утверждениям, зарубежные лидеры постоянно стращают своих граждан вымышленной опасностью, стремясь переключить фокус внимания с внутренних неурядиц.

мировая экономика, промышленность, запад, украина, ирландия, владимир путин, ес, нато