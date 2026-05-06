https://1prime.ru/20260506/zelenskiy-869704657.html
"Согласны с Россией". В США выступили с внезапным заявлением о Зеленском
"Согласны с Россией". В США выступили с внезапным заявлением о Зеленском - 06.05.2026, ПРАЙМ
"Согласны с Россией". В США выступили с внезапным заявлением о Зеленском
Вашингтон и Москва единодушны в том, что Владимир Зеленский препятствует урегулированию конфликта, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T07:42+0300
2026-05-06T07:42+0300
2026-05-06T07:43+0300
россия
сша
вашингтон
украина
владимир зеленский
сергей лавров
цру
нато
мид рф
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Вашингтон и Москва единодушны в том, что Владимир Зеленский препятствует урегулированию конфликта, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн."США и Россия в целом согласны в одном: Зеленский — не просто помеха, а главное препятствие на пути к миру на Украине. А европейцы, наоборот, подыгрывают его худшим инстинктам. То есть получается, что Россия и США сходятся по вопросу Украины", — заявил эксперт.При этом он подчеркнул, что текущее положение дел ведет к определенной синхронизации взглядов России и США на европейские дела."При таком стечении обстоятельств США могут сыграть существенную роль в обеспечении учета ключевых интересов России при создании новой архитектуры безопасности в Европе", — добавил Макговерн.Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров указывал на попытки Европы заблокировать поиск дипломатического выхода из украинского кризиса. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Брюссель фактически подталкивает Владимира Зеленского к продолжению боевых действий до полного истощения людских ресурсов страны.В последние годы Москва фиксирует аномальное усиление присутствия НАТО вблизи своих западных рубежей. В альянсе называют наращивание группировок политикой "сдерживания", однако российская сторона регулярно заявляет о дестабилизирующем характере таких действий. В МИД РФ подтверждали готовность к конструктивному общению с блоком, но исключительно на принципах равноправия и при условии прекращения милитаризации европейского континента.
https://1prime.ru/20260504/ukraina-869661392.html
сша
вашингтон
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, вашингтон, украина, владимир зеленский, сергей лавров, цру, нато, мид рф, ес
РОССИЯ, США, ВАШИНГТОН, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, ЦРУ, НАТО, МИД РФ, ЕС
"Согласны с Россией". В США выступили с внезапным заявлением о Зеленском
Аналитик Макговерн: Вашингтон и Москву сближает позиция по Зеленскому
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ.
Вашингтон и Москва единодушны в том, что Владимир Зеленский препятствует урегулированию конфликта, такое мнение в эфире YouTube-канала
высказал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
"США и Россия в целом согласны в одном: Зеленский — не просто помеха, а главное препятствие на пути к миру на Украине. А европейцы, наоборот, подыгрывают его худшим инстинктам. То есть получается, что Россия и США сходятся по вопросу Украины", — заявил эксперт.
При этом он подчеркнул, что текущее положение дел ведет к определенной синхронизации взглядов России и США на европейские дела.
"При таком стечении обстоятельств США могут сыграть существенную роль в обеспечении учета ключевых интересов России при создании новой архитектуры безопасности в Европе", — добавил Макговерн.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров указывал на попытки Европы заблокировать поиск дипломатического выхода из украинского кризиса. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Брюссель фактически подталкивает Владимира Зеленского к продолжению боевых действий до полного истощения людских ресурсов страны.
В последние годы Москва фиксирует аномальное усиление присутствия НАТО вблизи своих западных рубежей. В альянсе называют наращивание группировок политикой "сдерживания", однако российская сторона регулярно заявляет о дестабилизирующем характере таких действий. В МИД РФ подтверждали готовность к конструктивному общению с блоком, но исключительно на принципах равноправия и при условии прекращения милитаризации европейского континента.
Экс-премьер Украины назвал основное условие проведения выборов в стране