"Согласны с Россией". В США выступили с внезапным заявлением о Зеленском

Вашингтон и Москва единодушны в том, что Владимир Зеленский препятствует урегулированию конфликта, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ | 06.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-06T07:42+0300

МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Вашингтон и Москва единодушны в том, что Владимир Зеленский препятствует урегулированию конфликта, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн."США и Россия в целом согласны в одном: Зеленский — не просто помеха, а главное препятствие на пути к миру на Украине. А европейцы, наоборот, подыгрывают его худшим инстинктам. То есть получается, что Россия и США сходятся по вопросу Украины", — заявил эксперт.При этом он подчеркнул, что текущее положение дел ведет к определенной синхронизации взглядов России и США на европейские дела."При таком стечении обстоятельств США могут сыграть существенную роль в обеспечении учета ключевых интересов России при создании новой архитектуры безопасности в Европе", — добавил Макговерн.Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров указывал на попытки Европы заблокировать поиск дипломатического выхода из украинского кризиса. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Брюссель фактически подталкивает Владимира Зеленского к продолжению боевых действий до полного истощения людских ресурсов страны.В последние годы Москва фиксирует аномальное усиление присутствия НАТО вблизи своих западных рубежей. В альянсе называют наращивание группировок политикой "сдерживания", однако российская сторона регулярно заявляет о дестабилизирующем характере таких действий. В МИД РФ подтверждали готовность к конструктивному общению с блоком, но исключительно на принципах равноправия и при условии прекращения милитаризации европейского континента.

