Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Согласны с Россией". В США выступили с внезапным заявлением о Зеленском - 06.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260506/zelenskiy-869704657.html
"Согласны с Россией". В США выступили с внезапным заявлением о Зеленском
"Согласны с Россией". В США выступили с внезапным заявлением о Зеленском - 06.05.2026, ПРАЙМ
"Согласны с Россией". В США выступили с внезапным заявлением о Зеленском
Вашингтон и Москва единодушны в том, что Владимир Зеленский препятствует урегулированию конфликта, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T07:42+0300
2026-05-06T07:43+0300
россия
сша
вашингтон
украина
владимир зеленский
сергей лавров
цру
нато
мид рф
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Вашингтон и Москва единодушны в том, что Владимир Зеленский препятствует урегулированию конфликта, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн."США и Россия в целом согласны в одном: Зеленский — не просто помеха, а главное препятствие на пути к миру на Украине. А европейцы, наоборот, подыгрывают его худшим инстинктам. То есть получается, что Россия и США сходятся по вопросу Украины", — заявил эксперт.При этом он подчеркнул, что текущее положение дел ведет к определенной синхронизации взглядов России и США на европейские дела."При таком стечении обстоятельств США могут сыграть существенную роль в обеспечении учета ключевых интересов России при создании новой архитектуры безопасности в Европе", — добавил Макговерн.Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров указывал на попытки Европы заблокировать поиск дипломатического выхода из украинского кризиса. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Брюссель фактически подталкивает Владимира Зеленского к продолжению боевых действий до полного истощения людских ресурсов страны.В последние годы Москва фиксирует аномальное усиление присутствия НАТО вблизи своих западных рубежей. В альянсе называют наращивание группировок политикой "сдерживания", однако российская сторона регулярно заявляет о дестабилизирующем характере таких действий. В МИД РФ подтверждали готовность к конструктивному общению с блоком, но исключительно на принципах равноправия и при условии прекращения милитаризации европейского континента.
https://1prime.ru/20260504/ukraina-869661392.html
сша
вашингтон
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, вашингтон, украина, владимир зеленский, сергей лавров, цру, нато, мид рф, ес
РОССИЯ, США, ВАШИНГТОН, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, ЦРУ, НАТО, МИД РФ, ЕС
07:42 06.05.2026 (обновлено: 07:43 06.05.2026)
 
"Согласны с Россией". В США выступили с внезапным заявлением о Зеленском

Аналитик Макговерн: Вашингтон и Москву сближает позиция по Зеленскому

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Вашингтон и Москва единодушны в том, что Владимир Зеленский препятствует урегулированию конфликта, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
"США и Россия в целом согласны в одном: Зеленский — не просто помеха, а главное препятствие на пути к миру на Украине. А европейцы, наоборот, подыгрывают его худшим инстинктам. То есть получается, что Россия и США сходятся по вопросу Украины", — заявил эксперт.
При этом он подчеркнул, что текущее положение дел ведет к определенной синхронизации взглядов России и США на европейские дела.
"При таком стечении обстоятельств США могут сыграть существенную роль в обеспечении учета ключевых интересов России при создании новой архитектуры безопасности в Европе", — добавил Макговерн.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров указывал на попытки Европы заблокировать поиск дипломатического выхода из украинского кризиса. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Брюссель фактически подталкивает Владимира Зеленского к продолжению боевых действий до полного истощения людских ресурсов страны.
В последние годы Москва фиксирует аномальное усиление присутствия НАТО вблизи своих западных рубежей. В альянсе называют наращивание группировок политикой "сдерживания", однако российская сторона регулярно заявляет о дестабилизирующем характере таких действий. В МИД РФ подтверждали готовность к конструктивному общению с блоком, но исключительно на принципах равноправия и при условии прекращения милитаризации европейского континента.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2026
Экс-премьер Украины назвал основное условие проведения выборов в стране
4 мая, 16:12
 
РОССИЯСШАВАШИНГТОНУКРАИНАВладимир ЗеленскийСергей ЛавровЦРУНАТОМИД РФЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала