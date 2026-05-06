"Серьезная проблема". В Германии поразились произошедшему в Киеве
BZ: Зеленский вместо борьбы с коррупцией, перестроил ее для получения выгоды
Здание Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не стал бороться с коррупцией, а перестроил ее в своих интересах, пишет Berliner Zeitung.
"Серьезной проблемой является системная коррупция в украинском оборонном секторе, которая не уменьшилась во время войны, а, возможно, даже усилилась за счет притока западных средств", — говорится в публикации.
"Серьезной проблемой является системная коррупция в украинском оборонном секторе, которая не уменьшилась во время войны, а, возможно, даже усилилась за счет притока западных средств", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что глава киевского режима, который когда-то выступал с обещанием сломать коррупционную систему, похоже, вместо этого изменил ее: параллельная сеть, в которой близость к власти, а не общественный контроль решают, кто получает прибыль.
В результате возникает мрачный парадокс, пишет издание. В то время как обычные украинцы продолжают погибать на передовой, небольшая группа, действующая в основном вне формальных структур, подозревается в том, что превращает конфликт в источник богатства, подчеркивает Berliner Zeitung.
В результате возникает мрачный парадокс, пишет издание. В то время как обычные украинцы продолжают погибать на передовой, небольшая группа, действующая в основном вне формальных структур, подозревается в том, что превращает конфликт в источник богатства, подчеркивает Berliner Zeitung.