"У него мало времени". В Киеве забили тревогу из-за состояния Зеленского
Соскин: Зеленский обрек Украину на погибель
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. В то время как Владимир Зеленский совершает зарубежные визиты, украинские войска не способны сдержать продвижение армии России, сообщил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
"А где ж ваша ПВО? А вы же говорили, что у вас такая попадаемость. Ничего у вас нет. Врете все. А народ молчит. Вурдалаки ходят и ловят людей по полной программе, бросают на пол. Что ж вы терпите? Да сколько же вас надо перебить еще? Один человек обрек целую страну на погибель. Представляете? Не соображает Зеленский — это уже видно", — произнес он.
Эксперт также отметил, что руководитель киевского режима больше сосредоточен на внешнеполитических контактах и форумах, чем на разрешении трудностей своего населения.
"Я так понимаю, что Зеленский не врубился, что происходит, и не понимает сути происходящего. У него времени нет. <…> Он же занимается масштабными делами. Вот у него Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Армения там. Он проводит встречи на высочайшем уровне, обнимается со всеми там. Вот у него жизнь прямо бьет ключом, да? А украинцам эта жизнь бьет кровавым ключом по голове. <…> Спасайтесь, потому что Зеленский уже живет в другом мире", — подытожил Соскин.
Ранее в этот день оборонное ведомство информировало, что подразделения России совершили атаку на площадки по производству БПЛА самолетного типа на Украине. Кроме того, российские силы нанесли поражение хранилищам топлива и зонам временного размещения боевиков и зарубежных легионеров в 156 локациях.
В качестве противодействия ударам киевского режима по мирным целям военные России систематически атакуют базы личного состава, боевую технику и наемников, а также объекты на Украине, работающие на нужды оборонного сектора: энергетические узлы, предприятия промышленности, центры координации и коммуникации. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно делал акцент на том, что вооруженные силы не атакуют гражданские здания и социальные объекты.