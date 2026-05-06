Новый план Зеленского против России поразил Запад - 06.05.2026, ПРАЙМ
Новый план Зеленского против России поразил Запад
Киев намерен спроектировать свой комплекс противовоздушной обороны, используя европейские технологические решения, сообщает Politico.
мировая экономика
украина
европа
киев
сергей лавров
нато
Новый план Зеленского против России поразил Запад

Politico: Украина планирует разработать собственную систему ПВО

МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Киев намерен спроектировать свой комплекс противовоздушной обороны, используя европейские технологические решения, сообщает Politico.

"Украина стремится создать собственную систему противоракетной обороны, поскольку поставки американских перехватчиков скудеют. В прошлом месяце Зеленский поставил цель создать украинскую систему противоракетной обороны "в течение года", однако достичь ее будет нелегко", — говорится в публикации.
Как поясняется, данные действия отражают общую задачу властей Украины и их партнеров в Европе по снижению зависимости от военного экспорта из США. Конфронтация Соединенных Штатов и Израиля с Ираном усилила нехватку противоракет PAC-3 американского изготовления для комплексов Patriot, в которых остро нуждается украинская сторона.

"Если возникнет нехватка американского оружия, Европа не сможет производить достаточное количество альтернативных систем ПВО, будь то немецкая IRIS-T или франко-итальянская SAMP-T, чтобы удовлетворить потребности Украины", — подчеркивается в статье.
В то же время подчеркивается, что разработка установки, умеющей сбивать баллистические снаряды, окажется для Киева крайне трудоемкой задачей.
Bloomberg 10 марта передавал, что боевые действия на Ближнем Востоке создают риски критической нехватки ракет PAC-3 для систем Patriot на Украине, так как отражение массированных иранских налетов быстро опустошает глобальные резервы данных средств.
Ранее в январе руководитель киевского режима выражал недовольство тем, что боеприпасы для ПВО Patriot не поступили на Украину вовремя. Причиной стал неоплаченный европейскими странами транш в рамках программы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), подразумевающей оперативную передачу техники через финансовую поддержку участников НАТО.
Москва убеждена, что передача оружия на Украину препятствует мирному процессу, вовлекает альянс НАТО в противостояние напрямую и выступает "игрой с огнем". Руководитель МИД Сергей Лавров заявлял, что всякие транспортные средства, перевозящие вооружение для Украины, станут легитимным объектом для ударов России. В Кремле отмечали, что снабжение Украины оружием со стороны западных государств мешает ведению диалога и повлечет за собой лишь отрицательные последствия.
 
