Новый план Зеленского против России поразил Запад

Киев намерен спроектировать свой комплекс противовоздушной обороны, используя европейские технологические решения, сообщает Politico."Украина стремится создать... | 06.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-06T23:27+0300

МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Киев намерен спроектировать свой комплекс противовоздушной обороны, используя европейские технологические решения, сообщает Politico."Украина стремится создать собственную систему противоракетной обороны, поскольку поставки американских перехватчиков скудеют. В прошлом месяце Зеленский поставил цель создать украинскую систему противоракетной обороны "в течение года", однако достичь ее будет нелегко", — говорится в публикации.Как поясняется, данные действия отражают общую задачу властей Украины и их партнеров в Европе по снижению зависимости от военного экспорта из США. Конфронтация Соединенных Штатов и Израиля с Ираном усилила нехватку противоракет PAC-3 американского изготовления для комплексов Patriot, в которых остро нуждается украинская сторона."Если возникнет нехватка американского оружия, Европа не сможет производить достаточное количество альтернативных систем ПВО, будь то немецкая IRIS-T или франко-итальянская SAMP-T, чтобы удовлетворить потребности Украины", — подчеркивается в статье.В то же время подчеркивается, что разработка установки, умеющей сбивать баллистические снаряды, окажется для Киева крайне трудоемкой задачей.Bloomberg 10 марта передавал, что боевые действия на Ближнем Востоке создают риски критической нехватки ракет PAC-3 для систем Patriot на Украине, так как отражение массированных иранских налетов быстро опустошает глобальные резервы данных средств.Ранее в январе руководитель киевского режима выражал недовольство тем, что боеприпасы для ПВО Patriot не поступили на Украину вовремя. Причиной стал неоплаченный европейскими странами транш в рамках программы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), подразумевающей оперативную передачу техники через финансовую поддержку участников НАТО.Москва убеждена, что передача оружия на Украину препятствует мирному процессу, вовлекает альянс НАТО в противостояние напрямую и выступает "игрой с огнем". Руководитель МИД Сергей Лавров заявлял, что всякие транспортные средства, перевозящие вооружение для Украины, станут легитимным объектом для ударов России. В Кремле отмечали, что снабжение Украины оружием со стороны западных государств мешает ведению диалога и повлечет за собой лишь отрицательные последствия.

мировая экономика, украина, европа, киев, сергей лавров, нато