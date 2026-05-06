В Киеве забили тревогу после слов Зеленского о ситуации в зоне СВО
2026-05-06T23:32+0300
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Обстановка внутри украинского общества свидетельствует о поражении Киева в конфликте с Москвой, несмотря на заявления Владимира Зеленского об обратном, написала украинский историк Марта Гавришко в соцсети X."Зеленский настаивает, что Киев не проигрывает в этом противостоянии. Страна, где соседи охотятся друг на друга и против воли тащат на фронт, а их семьи избивают и обрызгивают перцовыми баллончиками, уже проиграла", — обрушилась с критикой она.Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы ради урегулирования конфликта. По словам американского лидера, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия остается открытой к мирному урегулированию по Украине, а ситуация на фронте остается "позитивной для нас".
Гавришко: происходящее в обществе говорит о поражении Киева
