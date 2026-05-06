https://1prime.ru/20260506/zelenskiy-869726061.html

В Киеве забили тревогу после слов Зеленского о ситуации в зоне СВО

В Киеве забили тревогу после слов Зеленского о ситуации в зоне СВО - 06.05.2026, ПРАЙМ

В Киеве забили тревогу после слов Зеленского о ситуации в зоне СВО

Обстановка внутри украинского общества свидетельствует о поражении Киева в конфликте с Москвой, несмотря на заявления Владимира Зеленского об обратном, написала | 06.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-06T23:32+0300

2026-05-06T23:32+0300

2026-05-06T23:32+0300

киев

москва

владимир зеленский

сша

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Обстановка внутри украинского общества свидетельствует о поражении Киева в конфликте с Москвой, несмотря на заявления Владимира Зеленского об обратном, написала украинский историк Марта Гавришко в соцсети X."Зеленский настаивает, что Киев не проигрывает в этом противостоянии. Страна, где соседи охотятся друг на друга и против воли тащат на фронт, а их семьи избивают и обрызгивают перцовыми баллончиками, уже проиграла", — обрушилась с критикой она.Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы ради урегулирования конфликта. По словам американского лидера, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия остается открытой к мирному урегулированию по Украине, а ситуация на фронте остается "позитивной для нас".

https://1prime.ru/20260506/ukraina-869725813.html

https://1prime.ru/20260506/zelenskiy-869725317.html

киев

москва

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

киев, москва, владимир зеленский, сша, дональд трамп, владимир путин