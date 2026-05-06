"Надоел уже". На Западе резко осадили Зеленского - 06.05.2026, ПРАЙМ
"Надоел уже". На Западе резко осадили Зеленского
Объединение государств Европы не заинтересовано в присоединении Украины к организации, сообщил дипломатический представитель Британии Иан Прауд на платформе... | 06.05.2026, ПРАЙМ
23:33 06.05.2026
 
Прауд: ЕС не хочет, чтобы Украина вступала в блок когда-либо

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Объединение государств Европы не заинтересовано в присоединении Украины к организации, сообщил дипломатический представитель Британии Иан Прауд на платформе Х.

"Стремление Зеленского к членству в ЕС обостряет отношения с союзниками. Мне уже ужасно надоело повторять: "Я же говорил". Евросоюз не хочет, чтобы Украина вступала в блок в ближайшее время или вообще когда-либо. Кредит в 90 миллиардов евро — это буквально плата за то, чтобы Киев оставался вне его", — написал он.
Газета Le Monde в апреле информировала, что страны Европы не планируют идти на уступки для форсированного приема Украины в состав союза вследствие отсутствия консенсуса по данной теме. По сведениям Politico, ряд ведущих участников содружества, в том числе Германия, Нидерланды и Италия, стараются избегать дискуссий об этом в обозримой перспективе.
Представители ЕС не раз акцентировали внимание на расхождениях украинских законов с европейскими нормами и отмечали, что структурные реформы государства являются критическим требованием. Как указывало издание The Economist, Украину не спешат принимать в сообщество из-за высокого уровня коррупции. Руководитель Евросовета Антониу Кошта заявлял, что путь вхождения в блок окажется продолжительным и трудоемким.
 
