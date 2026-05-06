"Не получит". В США резко ответили Зеленскому после угроз в адрес Москвы

06.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-06T23:34+0300

МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский начал угрожать России перед Парадом Победы, чтобы вновь оказаться в центре внимания, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала."С одной стороны, Россия продолжает продвигаться на фронте, с другой – Зеленский, оказавшийся в сложной ситуации. Мне кажется, он просто хочет оставаться на первых страницах газет", — рассказал эксперт.По мнению Дэвиса, изменение риторики главы киевского режима связано с тем, что операция США против Ирана серьезно ухудшила положение Украины."Зеленский, должно быть, столкнулся с колоссальным давлением из-за войны на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты, и Израиль используют большое количество тех же самых видов вооружений, и особенно ракетных систем, прежде всего перехватчиков, которые он хотел бы получить. О передаче ракет ATACMS и другом дальнобойном оружии теперь можно забыть. Мы не дадим ничего из этого", — отметил военный.Ранее в понедельник Владимир Зеленский на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване пригрозил нанести удар по параду в Москве 9 Мая в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.Минобороны в понедельник объявило перемирие с украинской стороной 8 и 9 мая в честь Дня Победы. Ведомство предупредило, что ВС России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева, если киевский режим попытается сорвать празднование 81-й годовщины Победы. Москва, несмотря на имеющиеся возможности, ранее воздерживалась от подобных мер по гуманитарным причинам, подчеркнули в Минобороны.

