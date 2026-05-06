Объем сделок с золотом на Мосбирже в январе-апреле вырос в 2,3 раза
2026-05-06T12:18+0300
Физический объем сделок с золотом на Мосбирже в январе-апреле вырос почти в 2,3 раза
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-апреля 2026 года увеличился почти в 2,3 раза (+126,5%) в сравнении с аналогичным периодом годом ранее - до 147,1 тонны, по серебру - вырос более чем в 2,3 раза (+133,5%), до 272,9 тонн, следует из сообщения торговой площадки.
В денежном выражении на Московской бирже в январе-апреле 2026 года было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 1,855 триллиона рублей, против 861,8 миллиарда рублей в январе-апреле 2025 года. Объем торгов в нынешнем апреле составил 420 миллиардов рублей, в том числе 35,5 тонны золотом (412 миллиарда рублей) и 42,9 тонны серебром (8 миллиардов рублей).
Кроме этого, в апреле объем торгов платиной составил 208 кг (1 миллиард рублей), палладием - 129 кг (442 миллиона рублей). Совокупный объем торгов на рынке драгоценных металлов в прошлом месяце составил 421,5 миллиарда рублей.
"Общее количество сделок на рынке драгоценных металлов Московской биржи выросло почти в полтора раза по сравнению с апрелем 2025 года, до 286 тысяч. Доля частных инвесторов в торгах золотом составила 7%, серебром - 48%, платиной – 31%, палладием – 40%", - отмечается в сообщении.
Число инвесторов-физических лиц, совершавших сделки на рынке драгметаллов Московской биржи в апреле 2026 года, выросло на 26% по сравнению с показателем прошлого года и составило почти 35,7 тысячи человек.
В апреле 2026 года на рынке драгметаллов Московской биржи начала работу первая маркетмейкерская программа по серебру спот. Также был увеличен объем заявки маркетмейкера в инструменте спот по золоту, что позволило значительно снизить спред между ценами на покупку и продажу.
Как сообщалось, в 2025 году на Московской бирже было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 2,952 триллиона рублей (318 тонн золотом и 365 тонн серебром) против 861,8 миллиарда рублей в 2024 году (123,3 тонны золотом и 252,4 тонны серебром).
Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Мосбирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.