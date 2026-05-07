Шереметьево начал опытную эксплуатацию системы посадки по биометрии - 07.05.2026, ПРАЙМ
Шереметьево начал опытную эксплуатацию системы посадки по биометрии
13:30 07.05.2026 (обновлено: 13:40 07.05.2026)
 
Шереметьево начал опытную эксплуатацию системы посадки по биометрии

Терминал B международного аэропорта Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2026
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Аэропорт "Шереметьево" подключил оборудование для биометрии к государственным информационным ресурсам и запустил систему идентификации в опытную эксплуатацию, сообщила воздушная гавань.
"Международный аэропорт Шереметьево завершил ключевой этап технической подготовки к внедрению информационной системы биометрической идентификации пассажиров при прохождении предполетных формальностей. Программно-аппаратное обеспечение аэропорта подключено к тестовому контуру государственных информационных систем ЕСИА и ЕБС и запущено в опытную эксплуатацию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиры, вылетающие из "Шереметьево", после снятия регуляторных ограничений и запуска комплекса в промышленную эксплуатацию смогут проходить предполетные процедуры в аэропорту без предъявления паспорта и посадочного талона при регистрации на рейс, на входе в "чистую" зону для предполетного досмотра и при посадке в самолет.
"Идентификация будет осуществляться автоматически при помощи сканирования лица на турникетах, оснащенных специальным биометрическим оборудованием. Сдать биометрические данные возможно будет прямо в аэропорту, это займет не более 10 минут", - рассказали в "Шереметьево".
 
