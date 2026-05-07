https://1prime.ru/20260507/aeroport-869744993.html
Шереметьево начал опытную эксплуатацию системы посадки по биометрии
Шереметьево начал опытную эксплуатацию системы посадки по биометрии - 07.05.2026, ПРАЙМ
Шереметьево начал опытную эксплуатацию системы посадки по биометрии
Аэропорт "Шереметьево" подключил оборудование для биометрии к государственным информационным ресурсам и запустил систему идентификации в опытную эксплуатацию,... | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T13:30+0300
2026-05-07T13:30+0300
2026-05-07T13:40+0300
технологии
бизнес
аэропорт шереметьево
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862809241_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c83f9e57d3642fec8e67595980d92eeb.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Аэропорт "Шереметьево" подключил оборудование для биометрии к государственным информационным ресурсам и запустил систему идентификации в опытную эксплуатацию, сообщила воздушная гавань. "Международный аэропорт Шереметьево завершил ключевой этап технической подготовки к внедрению информационной системы биометрической идентификации пассажиров при прохождении предполетных формальностей. Программно-аппаратное обеспечение аэропорта подключено к тестовому контуру государственных информационных систем ЕСИА и ЕБС и запущено в опытную эксплуатацию", - говорится в сообщении. Отмечается, что пассажиры, вылетающие из "Шереметьево", после снятия регуляторных ограничений и запуска комплекса в промышленную эксплуатацию смогут проходить предполетные процедуры в аэропорту без предъявления паспорта и посадочного талона при регистрации на рейс, на входе в "чистую" зону для предполетного досмотра и при посадке в самолет. "Идентификация будет осуществляться автоматически при помощи сканирования лица на турникетах, оснащенных специальным биометрическим оборудованием. Сдать биометрические данные возможно будет прямо в аэропорту, это займет не более 10 минут", - рассказали в "Шереметьево".
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862809241_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_345bd3e64d06b24ce60652e39a01562c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, аэропорт шереметьево, москва
Технологии, Бизнес, аэропорт Шереметьево, МОСКВА
Шереметьево начал опытную эксплуатацию системы посадки по биометрии
Аэропорт Шереметьево начал опытную эксплуатацию системы посадки по биометрии