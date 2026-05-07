Прокуратура проверяет обеспечение прав пассажиров в московских аэропортах
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия в связи с ограничениями в работе аэропортов Москвы и области на прием и... | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T17:13+0300
бизнес
россия
москва
аэропорт внуково
аэропорт домодедово
аэропорт шереметьево
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861473459_0:141:2749:1687_1920x0_80_0_0_f33539ae9060b38052f81336c299b3bf.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия в связи с ограничениями в работе аэропортов Москвы и области на прием и выпуск самолетов, сообщает ведомство. Об ограничениях по соображениям безопасности в аэропортах "Внуково", "Шереметьево" и "Домодедово" ранее сообщала Росавиация. "️В связи с ограничениями в работе аэропортов Московского авиаузла на прием и выпуск воздушных судов Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия", - говорится в Telegram-канале прокуратуры. Отмечается, что прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте поручено осуществлять мониторинг этой ситуации для обеспечения прав пассажиров и оказании им соответствующих услуг.
Прокуратура проверяет обеспечение прав пассажиров из-за ограничений в аэропортах в Москве