Прокуратура проверяет обеспечение прав пассажиров в московских аэропортах - 07.05.2026, ПРАЙМ
Прокуратура проверяет обеспечение прав пассажиров в московских аэропортах
17:13 07.05.2026
 
Прокуратура проверяет обеспечение прав пассажиров в московских аэропортах

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия в связи с ограничениями в работе аэропортов Москвы и области на прием и выпуск самолетов, сообщает ведомство.
Об ограничениях по соображениям безопасности в аэропортах "Внуково", "Шереметьево" и "Домодедово" ранее сообщала Росавиация.
"️В связи с ограничениями в работе аэропортов Московского авиаузла на прием и выпуск воздушных судов Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
Отмечается, что прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте поручено осуществлять мониторинг этой ситуации для обеспечения прав пассажиров и оказании им соответствующих услуг.
