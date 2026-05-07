https://1prime.ru/20260507/airbus--869756593.html

У Airbus заказы в апреле упали почти в 12 раз к марту

У Airbus заказы в апреле упали почти в 12 раз к марту - 07.05.2026, ПРАЙМ

У Airbus заказы в апреле упали почти в 12 раз к марту

Европейская авиастроительная корпорация Airbus в апреле получила коммерческие заказы на 28 самолетов, что в 11,8 раза меньше по отношению к уровню марта,... | 07.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-07T19:25+0300

2026-05-07T19:25+0300

2026-05-07T19:25+0300

бизнес

airbus

https://cdnn.1prime.ru/img/83396/20/833962055_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_1173f6e504e1958c416b4d92042d31d0.jpg

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Европейская авиастроительная корпорация Airbus в апреле получила коммерческие заказы на 28 самолетов, что в 11,8 раза меньше по отношению к уровню марта, следует из сообщения компании. С начала года Airbus получила заказы на 436 самолетов. Поставки самолетов клиентам у компании в апреле увеличились на 11,6% в месячном выражении - до 67 единиц. С января по апрель был поставлен 181 самолет, следует из данных на сайте компании. Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.

https://1prime.ru/20260307/starlink-868113002.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, airbus