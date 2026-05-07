У Airbus заказы в апреле упали почти в 12 раз к марту - 07.05.2026, ПРАЙМ
У Airbus заказы в апреле упали почти в 12 раз к марту
19:25 07.05.2026
 
У Airbus заказы в апреле упали почти в 12 раз к марту

У Airbus заказы в апреле упали почти в 12 раз к марту, до 28 самолетов

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Европейская авиастроительная корпорация Airbus в апреле получила коммерческие заказы на 28 самолетов, что в 11,8 раза меньше по отношению к уровню марта, следует из сообщения компании.
С начала года Airbus получила заказы на 436 самолетов.
Поставки самолетов клиентам у компании в апреле увеличились на 11,6% в месячном выражении - до 67 единиц. С января по апрель был поставлен 181 самолет, следует из данных на сайте компании.
Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.
