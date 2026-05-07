Турция разрешила пусконаладочные работы на втором энергоблоке АЭС "Аккую" - 07.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-07T13:31+0300

СТАМБУЛ, 7 мая – ПРАЙМ. Совет Агентства по ядерному регулированию (NDK) Турции выдал компании "Аккую Нуклеар" разрешение на пусконаладочные работы на втором энергоблоке строящейся с участием РФ АЭС "Аккую", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аккую Нуклеар". "Совет Агентства по ядерному регулированию (NDK) Турецкой Республики выдал компании "Аккую Нуклеар" разрешение на пусконаладочные работы на втором энергоблоке АЭС "Аккую" (сооружается госкорпорацией "Росатом"). Заявочная документация на получение разрешения была направлена в NDK в мае 2025 года", - сообщили в пресс-службе. В составе заявки компания "Аккую Нуклеар" представила регулятору комплект документов с подробным описанием этапов ввода блока в эксплуатацию, сопутствующих технологических операций и процесса подготовки эксплуатационного персонала, общий объем документации превысил 22 тысячи страниц. Выданный регулятором документ закрепляет порядок взаимодействия с NDK на предстоящем этапе пусконаладки: все операции подлежат контролю и согласованию со стороны надзорного органа. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию подтверждает соблюдение требований регулятора к подготовке обосновывающей документации и позволяет начать подготовку к пусконаладочным операциям на втором энергоблоке, приводятся слова гендиректора АО "Аккую Нуклеар" Сергея Буцких. "Параллельно со строительными работами специалисты приступят к последовательной проверке и наладке оборудования", – также процитировали в пресс-службе Буцких. Подача электроэнергии с первого блока строящейся с участием России АЭС "Аккую" может начаться в октябре, это оптимистичный прогноз, заявил ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар, отвечая на вопрос РИА Новости. Первый энергоблок должен быть обязательно запущен к декабрю, заявлял в свою очередь глава "Росатома" Алексей Лихачев.

