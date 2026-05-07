Алиханов рассказал о сроках начала передачи самолетов авиакомпаниям - 07.05.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о сроках начала передачи самолетов авиакомпаниям
2026-05-07T06:47+0300
Глава Минпромторга Алиханов: для передачи самолетов авиакомпаниям нужен месяц

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Российским производителям необходимо один-два месяца после получения всех разрешительных документов для начала передачи самолетов авиакомпаниям, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"С точки зрения поставок, учитывая готовность серийных бортов, как только мы получаем все разрешительные документы, буквально через месяц – два мы начинаем передавать машины авиакомпаниям", - сказал министр.
Он добавил, что "в целом начало эксплуатации самолетов - достаточно размытый процесс". Это связано с тем, что машины сначала будут использоваться на коротких рейсах, так как требуется обучить летный экипаж и наземные службы для работы с бортом.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 8 мая в 08.00 мск.
 
