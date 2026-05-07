ФАС и Минпромторг выступили с предложением по продаже алюминия на бирже - 07.05.2026, ПРАЙМ
ФАС и Минпромторг выступили с предложением по продаже алюминия на бирже
13:13 07.05.2026 (обновлено: 13:25 07.05.2026)
 
ФАС и Минпромторг предложили продавать на бирже 10% первичного алюминия

МОСКВА, 7 мая – ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и Минпромторг РФ предложили установить минимальный размер продажи первичного алюминия на биржевых торгах на уровне 10%, говорится в сообщении ведомств.

"ФАС и Минпромторг предлагают продавать на бирже 10% алюминия. Совместный приказ ведомств опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Проект документа предусматривает, что не менее 10% месячного объема производства первичного алюминия должно продаваться на биржевых торгах", - говорится в сообщении ФАС.

В Минпромторге добавили, что механизм направлен на формирование прозрачных и недискриминационных условий обращения первичного алюминия на внутреннем рынке. Кроме того, данная мера позволит повысить доступность продукции для российских потребителей и создать рыночные ориентиры ценообразования.
Согласно проекту приказа, данный механизм планируется ввести с 1 июня текущего года.
"Развитие биржевой торговли позволит сформировать национальный биржевой индикатор на первичный алюминий, отражающий особенности российского рынка и создающий предпосылки для снижения влияния внешних факторов на внутреннее ценообразование… Формирование организованного биржевого механизма торговли первичным алюминием создаст условия для развития системы рыночных ценовых индикаторов на внутреннем рынке", - сказали в министерстве.
В ФАС пояснили, что для формирования индикатора цен на российском рынке с учетом его характеристик предусмотрен коридор биржевых цен на алюминий. Они будут рассчитываться в диапазоне между котировками профильных товарно-сырьевых бирж металлов.
 
