https://1prime.ru/20260507/alyuminiy-869744310.html

ФАС и Минпромторг выступили с предложением по продаже алюминия на бирже

ФАС и Минпромторг выступили с предложением по продаже алюминия на бирже - 07.05.2026, ПРАЙМ

ФАС и Минпромторг выступили с предложением по продаже алюминия на бирже

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и Минпромторг РФ предложили установить минимальный размер продажи первичного алюминия на биржевых торгах на... | 07.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-07T13:13+0300

2026-05-07T13:13+0300

2026-05-07T13:25+0300

рынок

бизнес

россия

рф

минпромторг

алюминий

промышленность

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864716572_0:61:3425:1988_1920x0_80_0_0_0f3997ae8f6ef525f380993f040e67dc.jpg

МОСКВА, 7 мая – ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и Минпромторг РФ предложили установить минимальный размер продажи первичного алюминия на биржевых торгах на уровне 10%, говорится в сообщении ведомств. "ФАС и Минпромторг предлагают продавать на бирже 10% алюминия. Совместный приказ ведомств опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Проект документа предусматривает, что не менее 10% месячного объема производства первичного алюминия должно продаваться на биржевых торгах", - говорится в сообщении ФАС.В Минпромторге добавили, что механизм направлен на формирование прозрачных и недискриминационных условий обращения первичного алюминия на внутреннем рынке. Кроме того, данная мера позволит повысить доступность продукции для российских потребителей и создать рыночные ориентиры ценообразования. Согласно проекту приказа, данный механизм планируется ввести с 1 июня текущего года. "Развитие биржевой торговли позволит сформировать национальный биржевой индикатор на первичный алюминий, отражающий особенности российского рынка и создающий предпосылки для снижения влияния внешних факторов на внутреннее ценообразование… Формирование организованного биржевого механизма торговли первичным алюминием создаст условия для развития системы рыночных ценовых индикаторов на внутреннем рынке", - сказали в министерстве. В ФАС пояснили, что для формирования индикатора цен на российском рынке с учетом его характеристик предусмотрен коридор биржевых цен на алюминий. Они будут рассчитываться в диапазоне между котировками профильных товарно-сырьевых бирж металлов.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, бизнес, россия, рф, минпромторг, алюминий, промышленность