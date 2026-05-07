Apple завершает разработку наушников с визуальными ИИ-функциями, пишут СМИ - 07.05.2026, ПРАЙМ
Apple завершает разработку наушников с визуальными ИИ-функциями, пишут СМИ
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Компания Apple находится на завершающих этапах разработки новой модели наушников Airpods со встроенными камерами и визуальными функциями искусственного интеллекта, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Проект вступил в фазу, когда прототипы уже имеют практически окончательный дизайн и функционал. Наушники, которые используют камеры для наблюдения за пространством вокруг пользователя и предоставления ему информации, проходят углубленное тестирование", - пишет агентство.
По его данным, камеры в этой модели Airpods будут расположены как в правом, так и в левом наушнике, и станут "глазами" для голосового ассистента Siri. Они не предназначены для съемки, но позволят устройству фиксировать визуальную информацию в низком разрешении.
Таким образом, отмечает агентство, пользователи смогут задавать вопросы о предмете, на который они смотрят. Apple также работает над другими вариантами использования камер с искусственным интеллектом. Например, наушники смогут напоминать носителю о чем-то на основе того, что видит камера. Или же ИИ сможет указывать на конкретный ориентир на дороге.
Новые наушники будут напоминать Airpods Pro 3 с более длинными "ножками", сообщили собеседники агентства.
Apple планировала начать продажи наушников уже в первой половине года, однако запуск был отложен из-за задержек с выпуском обновленной версии Siri. На данный момент обновление голосового помощника ожидается в сентябре. По словам источников агентства, хотя устройство практически готово, выпуск может еще задержаться, если Apple не будет удовлетворена качеством визуальных функций ИИ.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, умных часов и программного обеспечения.
