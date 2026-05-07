Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росимущество анонсировало аукцион по продаже ЮГК - 07.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260507/auktsion-869739488.html
Росимущество анонсировало аукцион по продаже ЮГК
Росимущество анонсировало аукцион по продаже ЮГК - 07.05.2026, ПРАЙМ
Росимущество анонсировало аукцион по продаже ЮГК
Росимущество планирует объявить аукцион по продаже ЮГК 8 мая, сбор заявок продлится до 15 мая, итоги будут подведены 18 мая, сообщили РИА Новости в ведомстве. | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T11:22+0300
2026-05-07T11:29+0300
экономика
бизнес
россия
росимущество
югк
https://cdnn.1prime.ru/img/82956/60/829566084_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2a82996d6327c895fe6b04064c3558e6.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Росимущество планирует объявить аукцион по продаже ЮГК 8 мая, сбор заявок продлится до 15 мая, итоги будут подведены 18 мая, сообщили РИА Новости в ведомстве. "Росимуществом планируется объявить аукцион по продаже уже 8 мая 2026 года. Сбор заявок продлится 5 рабочих дней - до 15 мая 2026 года. Итоги аукциона будут подведены 18 мая 2026 года. Шаг аукциона составит 2% от начальной цены продажи (3,24 миллиарда рублей)", - говорится в сообщении.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82956/60/829566084_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_65ba7a84383aa4aa1f060bab01126b92.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, росимущество, югк
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Росимущество, ЮГК
11:22 07.05.2026 (обновлено: 11:29 07.05.2026)
 
Росимущество анонсировало аукцион по продаже ЮГК

Росимущество хочет объявить аукцион по продаже ЮГК 8 мая, сбор заявок продлится до 15 мая

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Росимущества
Здание Росимущества - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2026
Здание Росимущества. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Росимущество планирует объявить аукцион по продаже ЮГК 8 мая, сбор заявок продлится до 15 мая, итоги будут подведены 18 мая, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Росимуществом планируется объявить аукцион по продаже уже 8 мая 2026 года. Сбор заявок продлится 5 рабочих дней - до 15 мая 2026 года. Итоги аукциона будут подведены 18 мая 2026 года. Шаг аукциона составит 2% от начальной цены продажи (3,24 миллиарда рублей)", - говорится в сообщении.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРосимуществоЮГК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала