В ЕК объяснили рост цен на билеты и отмену маршрутов авиакомпаниями из ЕС

Отмена ряда маршрутов и повышение цен на билеты авиакомпаниями ЕС связано с высокими ценами на топливо, а не с его нехваткой, сказала на брифинге в Брюсселе...

2026-05-07T14:57+0300

БРЮССЕЛЬ, 7 мая - ПРАЙМ. Отмена ряда маршрутов и повышение цен на билеты авиакомпаниями ЕС связано с высокими ценами на топливо, а не с его нехваткой, сказала на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен. "Необходимо делать различие между ценами на топливо и его нехваткой. Это две разные вещи, и авиакомпании принимают решения, основываясь, на данный момент, на высоких ценах, а не на нехватке авиационного топлива… С этим связана отмена некоторых маршрутов и цены на авиабилеты", - пояснила она.

