Авиакомпании отменяют некоторые рейсы из Внуково

2026-05-07T07:56+0300

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Авиакомпании отменяют некоторые рейсы с вылетом из "Внуково" на фоне ограничений, часть самолетов, направлявшихся в воздушную гавань, ушли на запасные аэродромы, сообщил аэропорт. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту "Внуково" в 01.41 мск, об этом сообщала Росавиация. "Часть воздушных судов, направлявшихся во Внуково, ушли на запасной в другие аэропорты Московского авиаузла. Некоторые рейсы с вылетом из Внуково отменены решением авиакомпании", - говорится в сообщении аэропорта. Пассажиры задержанных рейсов обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами, отметили во "Внуково". В терминале аэропорта организована выдача питьевой воды и матрасов для отдыха.

бизнес, внуково, аэропорт внуково, росавиация, воздушный транспорт