Ввоз машин физлицами через Уссурийскую таможню утроился с начала года - 07.05.2026, ПРАЙМ
Ввоз машин физлицами через Уссурийскую таможню утроился с начала года
08:36 07.05.2026
 
Ввоз машин физлицами через Уссурийскую таможню утроился с начала года

Физлицами ввезли порядка 25,8 тысячи автомобилей через Уссурийскую таможню за 4 месяца

ВЛАДИВОСТОК, 7 мая – ПРАЙМ. Уссурийская таможня в январе-апреле 2026 года оформила для личного пользования порядка 25,8 тысячи ввезенных физлицами автомобилей, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщает таможня.
"25 752 транспортных средства для личного пользования оформила Уссурийская таможня за четыре месяца 2026 года. Это в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и почти в 2 раза меньше, чем в сентябре – декабре 2025 года", - говорится в сообщении.
Уссурийская таможня оформляет машины для личного пользования физлиц, которые постоянно проживают или временно пребывают на территории деятельности таможни. В противном случае машину транзитом отправляют в таможенный орган в регионе проживания физлица. За первые три месяца текущего года 33 транспортных средства транзитом отправились в города автовладельцев, а в апреле таких машин было 220.
 
