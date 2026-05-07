Ввоз машин физлицами через Уссурийскую таможню утроился с начала года
2026-05-07T08:36+0300
Физлица ввезли порядка 25,8 тысячи автомобилей через Уссурийскую таможню за 4 месяца
ВЛАДИВОСТОК, 7 мая – ПРАЙМ. Уссурийская таможня в январе-апреле 2026 года оформила для личного пользования порядка 25,8 тысячи ввезенных физлицами автомобилей, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщает таможня.
"25 752 транспортных средства для личного пользования оформила Уссурийская таможня за четыре месяца 2026 года. Это в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и почти в 2 раза меньше, чем в сентябре – декабре 2025 года", - говорится в сообщении.
Уссурийская таможня оформляет машины для личного пользования физлиц, которые постоянно проживают или временно пребывают на территории деятельности таможни. В противном случае машину транзитом отправляют в таможенный орган в регионе проживания физлица. За первые три месяца текущего года 33 транспортных средства транзитом отправились в города автовладельцев, а в апреле таких машин было 220.