Глава МЭА назвал политику Европы по отказу от ядерной энергии ошибкой

2026-05-07T22:57+0300

ПАРИЖ, 7 мая - ПРАЙМ. Европа на фоне ситуации на Ближнем Востоке отходит от политики отказа от атомной энергетики, которая была серьезной ошибкой, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. "Наконец Европа отходит от серьезной ошибки, а именно от дистанцирования от атомной энергетики", - заявил Бироль на пресс-конференции в Торонто. Также Бироль отметил, что на сегодняшний день мир сталкивается с энергетическим кризисом из-за конфликта на Ближнем Востоке. В этом ключе также на 300% выросла мощность возобновляемых источников энергии. Глава МЭА заметил, что рост их мощности был вызван не экологическими соображениями или борьбой с изменением климата, а необходимостью обеспечить свою энергетическую безопасность. В марте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что отказ Европы от атомной энергетики был стратегической ошибкой и посетовала, что союз более чем в два раза сократил производство атомной энергии с 1990 года. В январе канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что решение властей ФРГ отказаться от ядерной энергии было серьезной стратегической ошибкой, и теперь ее нужно исправлять. В 2011 году правительство Германии во главе с тогдашним канцлером Ангелой Меркель приняло решение полностью отказаться от атомной энергетики к 2022 году. Окончательным аргументом для такого решения стала авария на японской АЭС "Фукусима". К 2022 году работали лишь три АЭС: "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". В связи с отказом от российского газа их эксплуатацию продлили до середины апреля 2023 года, когда они были уже окончательно выведены из строя.

