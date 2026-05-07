Российские букмекеры заработали почти два триллиона рублей в 2025 году - 07.05.2026, ПРАЙМ
Российские букмекеры заработали почти два триллиона рублей в 2025 году
2026-05-07T06:37+0300
2026-05-07T07:06+0300
06:37 07.05.2026 (обновлено: 07:06 07.05.2026)
 
Российские букмекеры заработали почти два триллиона рублей в 2025 году

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Российские букмекерские компании, которые принимают денежные ставки на различные события, заработали в 2025 году почти два триллиона рублей, выяснили для РИА Новости аналитики сервиса проверки контрагентов Rusprofile.
"Общая выручка всех лицензированных букмекерских компаний в 2025 году составила 1 триллион 867 миллиардов рублей. Их выручка в среднем выросла на 59%", - подсчитали аналитики.
Крупнейшей по выручке стала компания "Фонкор" (юридическое лицо "Фонбет") - 712,4 миллиарда рублей. В топ-3 также вошли "Управляющая компания НКС" (юридическое лицо бренда Winline) - 409,3 миллиарда рублей и "Фирма Стом" (юридическое лицо букмекера BetBoom) - 238,4 миллиарда рублей.
Четвертой по выручке стала букмекерская контора "Пари" - 143,6 миллиарда рублей, а пятерку лидеров замкнула "ПМБК" - юридическое лицо "Лиги ставок" - 115,8 миллиарда рублей.
Всего в сфере организации и проведения азартных игр, лотерей и заключения пари в России действуют 320 компаний. При этом больше половины из них (59%) приходится на индивидуальных предпринимателей.
 
