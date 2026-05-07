Нацбанк Чехии ухудшил прогноз по экономике страны - 07.05.2026, ПРАЙМ
Нацбанк Чехии ухудшил прогноз по экономике страны - 07.05.2026, ПРАЙМ
Совет управляющих Чешского национального банка (ЧНБ) в четверг единогласно принял решение оставить базовую процентную ставку на уровне 3,5%, и представил новый, | 07.05.2026, ПРАЙМ
21:06 07.05.2026
 
Нацбанк Чехии ухудшил прогноз по экономике страны

© fotolia.com / Kristina Afanasyeva — Флаг Чехии
Флаг Чехии. Архивное фото
ПРАГА, 7 мая – ПРАЙМ. Совет управляющих Чешского национального банка (ЧНБ) в четверг единогласно принял решение оставить базовую процентную ставку на уровне 3,5%, и представил новый, ухудшенный прогноз перспектив чешской экономики на этот год, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на данные ЧНБ.
"Совет управляющих ЧНБ в четверг единогласно принял решение оставить базовую процентную ставку на уровне 3,5%. Финансовые рынки ожидали этого решения, и крона немного укрепилась сразу после его объявления. Глава ЧНБ Алеш Михл заявил журналистам, что в экономике сохраняется давление в сторону более высокой инфляции и что необходимо поддерживать относительно жесткую денежно-кредитную политику. Он не исключил повышения процентных ставок в будущем. Михл также представил новый прогноз, в котором ЧНБ ухудшил перспективы чешской экономики на этот год", - говорится в сообщении.
Годовая инфляция ускорилась до 2,5% в апреле, впервые в этом году превысив целевой показатель ЧНБ в 2%. Прогноз Центробанка предполагает, что инфляция будет колебаться до конца года между 2% и 3%.
Базовый сценарий прогноза ЧНБ предполагает повышение процентных ставок во втором квартале этого года. Однако Михл отметил, что правление банка также рассматривало альтернативный сценарий, который предполагает значительное ослабление чешской и европейской экономики из-за военных действий в регионе Персидского залива и который, следовательно, рекомендовал бы снижение процентных ставок. По этой причине правление банка решило пока оставить ставки без изменений.
Как отмечает ЧТК, процедура казалась ясной заранее, учитывая предыдущие заявления представителей ЧНБ. Они заявили, что осознают риски, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке, но хотят дождаться ее дальнейшего развития. Низкая инфляция, которая в первом квартале этого года была менее 2%, дает им время. ЧНБ не спешит и не хочет принимать поспешные решения.
Чешский нацбанк также опубликовал в четверг новый экономический прогноз, в котором ухудшил перспективы чешской экономики на этот год. Согласно прогнозу, ВВП в этом году вырастет на 2,5%, в то время как в феврале ЧНБ ожидал роста на 2,9%. Центробанк также ожидает, что средняя инфляция составит 2,2%, в то время как в феврале он ожидал 1,6%.
Министерство финансов также ранее ухудшало экономические перспективы на этот год из-за конфликта на Ближнем Востоке. Однако Чешский национальный банк остается более оптимистичным в своем прогнозе, чем министерство, которое в своем апрельском прогнозе ожидает в этом году роста ВВП на 2,1% и средней инфляции на уровне 2,5%.
Банки, Финансы, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЧЕХИЯ, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Нацбанк
 
 
