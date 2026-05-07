"Чукотоптторг" планирует доставить на Чукотку 4600 тонн продовольствия
"Чукотоптторг" в рамках северного завоза 2026 года планирует доставить на Чукотку 4600 тонн продовольствия - на 700 тонн больше, чем в 2025 году, сообщает... | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T03:39+0300
ВЛАДИВОСТОК, 7 мая – ПРАЙМ. "Чукотоптторг" в рамках северного завоза 2026 года планирует доставить на Чукотку 4600 тонн продовольствия - на 700 тонн больше, чем в 2025 году, сообщает региональное правительство.
"Подготовка к северному завозу 2026 года на Чукотке идёт в штатном режиме… В рамках продовольственной программы ООО "Чукотоптторг" продолжает заключать договоры с поставщиками по всем товарным группам. В навигацию 2026 года предприятием в округ запланировано доставить 4 600 тонн грузов - это на 700 тонн больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.
Параллельно ведётся обновление контейнерного парка и закупка бульдозеров, которые необходимы для работы на неприспособленных берегах. Загрузка контейнеров первой очереди началась, и на данный момент заполнено порядка 20 контейнеров. В ближайшее время груз отправится из Москвы во Владивосток.
Также идут закупочные процедуры для заключения договоров на поставку продовольствия в районы Чукотки уполномоченными торговыми организациями, формируется грузовая база для завоза силами Единого морского оператора с учётом заявок от частного бизнеса.
"ООО "Чукотснаб" в рамках топливной и угольной программ уже размещены заказы на поставку угля и нефтепродуктов. Планируется завезти более 150 тысяч тонн нефтепродуктов и около 68 тысяч тонн угля. Дальнейшую доставку угля и нефтепродуктов в труднодоступные населенные пункты, в том числе с выгрузкой на необорудованный берег, возьмет на себя Единый морской оператор - АО "Росатом Арктика", - сообщает правительство региона.
В апреле вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки на Чукотку сообщил, что одно яблоко в регионе обходится в 300 рублей, и попросил объяснений в связи принятым законом о северном завозе, благодаря которому цены на продукты должны снизиться. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что поручил Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики вместе с бизнесом проработать создание хаба для аккумулирования скоропортящихся товаров и распределения по труднодоступным территориям.
