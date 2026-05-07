Совет директоров Eni переизбрал Клаудио Дескальци на пост главы компании
2026-05-07T20:07+0300
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Совет директоров Eni переизбрал Клаудио Дескальци на должность главного исполнительного директора, сообщила компания. "Совет директоров Eni сегодня назначил Клаудио Дескальци главным исполнительным директором и генеральным менеджером. В этой роли он будет отвечать за управление компанией, за исключением отдельных полномочий, которые остаются за советом директоров, а также тех, которые не могут быть делегированы в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении. Одновременно был подтвержден новый председатель совета директоров - Джузеппина Ди Фоджа. Она также будет курировать систему внутреннего контроля, обеспечивая связь между руководителем службы внутреннего аудита и советом директоров. Дескальци начал работать в Eni в 1981 году. С 2014 года занимает пост генерального директора в компании. Eni - энергетическая компания, работающая в 64 странах и со штатом почти 32 тысячи человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа; переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья, а также возобновляемыми источниками энергии.
