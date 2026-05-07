Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совет директоров Eni переизбрал Клаудио Дескальци на пост главы компании - 07.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260507/deskaltsi-869757368.html
Совет директоров Eni переизбрал Клаудио Дескальци на пост главы компании
Совет директоров Eni переизбрал Клаудио Дескальци на пост главы компании - 07.05.2026, ПРАЙМ
Совет директоров Eni переизбрал Клаудио Дескальци на пост главы компании
Совет директоров Eni переизбрал Клаудио Дескальци на должность главного исполнительного директора, сообщила компания. | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T20:07+0300
2026-05-07T20:07+0300
бизнес
eni
https://cdnn.1prime.ru/img/83755/50/837555071_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_df52213df21969bd455048e11313fa9b.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Совет директоров Eni переизбрал Клаудио Дескальци на должность главного исполнительного директора, сообщила компания. "Совет директоров Eni сегодня назначил Клаудио Дескальци главным исполнительным директором и генеральным менеджером. В этой роли он будет отвечать за управление компанией, за исключением отдельных полномочий, которые остаются за советом директоров, а также тех, которые не могут быть делегированы в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении. Одновременно был подтвержден новый председатель совета директоров - Джузеппина Ди Фоджа. Она также будет курировать систему внутреннего контроля, обеспечивая связь между руководителем службы внутреннего аудита и советом директоров. Дескальци начал работать в Eni в 1981 году. С 2014 года занимает пост генерального директора в компании. Eni - энергетическая компания, работающая в 64 странах и со штатом почти 32 тысячи человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа; переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья, а также возобновляемыми источниками энергии.
https://1prime.ru/20260507/tramp-869756995.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83755/50/837555071_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_979774c76626d0921a23f4162d43b8b2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, eni
Бизнес, Eni
20:07 07.05.2026
 
Совет директоров Eni переизбрал Клаудио Дескальци на пост главы компании

Совет директоров Eni переизбрал Дескальци на пост главного исполнительного директора

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЛоготип нефтегазовой компании ENI
Логотип нефтегазовой компании ENI - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2026
Логотип нефтегазовой компании ENI. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Совет директоров Eni переизбрал Клаудио Дескальци на должность главного исполнительного директора, сообщила компания.
"Совет директоров Eni сегодня назначил Клаудио Дескальци главным исполнительным директором и генеральным менеджером. В этой роли он будет отвечать за управление компанией, за исключением отдельных полномочий, которые остаются за советом директоров, а также тех, которые не могут быть делегированы в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.
Одновременно был подтвержден новый председатель совета директоров - Джузеппина Ди Фоджа. Она также будет курировать систему внутреннего контроля, обеспечивая связь между руководителем службы внутреннего аудита и советом директоров.
Дескальци начал работать в Eni в 1981 году. С 2014 года занимает пост генерального директора в компании.
Eni - энергетическая компания, работающая в 64 странах и со штатом почти 32 тысячи человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа; переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья, а также возобновляемыми источниками энергии.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2026
Трамп пригласит глав Nvidia, Apple и Exxon в поездку в Китай, пишут СМИ
19:52
 
БизнесEni
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала