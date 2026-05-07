Дмитриев назвал кризис в ЕС следствием отказа от энергоносителей из России

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл...

2026-05-07T20:37+0300

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что кризис в Европейском союзе - это следствие отказа от поставок энергоносителей из России. "(Немецкий канцлер Фридрих - ред.) Мерц возлагает вину за экономический кризис в Германии, ЕС и Великобритании на "колебания рынка". Нет, это следствие ошибочных решений конкретных политиков и чиновников, которые решили отказаться от атомной энергетики и прекратить поставки дешевых и надежных российских энергоносителей", - написал Дмитриев в соцсети X. "Урсула (фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии - ред.), Кая (Каллас, глава евродипломатии - ред.), Мерц и (премьер-министр Великобритании Кир - ред.) Стармер несут ответственность за ошибочные решения и кризис", - подчеркнул глава РФПИ. Так Дмитриев прокомментировал заявление Мерца о том, что ФРГ не способна обеспечить защиту своих граждан и бизнеса от всех колебаний рынка.

