Белый дом назвал Иран главной угрозой для США

2026-05-07T02:11+0300

ВАШИНГТОН, 7 мая - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа считает Иран главной угрозой Соединенным Штатам, исходящей из Ближневосточного региона, следует из новой стратегии США по противодействию терроризму. "Наибольшая угроза для США, идущая с Ближнего Востока, исходит именно от Ирана, как напрямую, в виде его ядерного и ракетного потенциала, так и косвенно, в виде миллиардов долларов, которые он направляет своим террористическим прокси, включая "Хезболлах", - говорится в документе. Как ранее сообщал Axios, в Белом доме считают, что США и Иран могут вскоре подписать состоящий из 14 пунктов меморандум об окончании конфликта, документ даст старт фазе переговоров между государствами. Меморандум, по данным портала, включает объявление о завершении конфликта и начале 30-дневного периода переговоров по вопросам ядерной программы Тегерана, отмены американских санкций и открытия Ормузского пролива, отказ Ирана от намерений получить ядерное оружие и мораторий на обогащение урана на срок не менее 12 лет.

мировая экономика, сша, иран, ближний восток, дональд трамп