На борьбу с пожарами в ЕАО выделили 40 миллионов рублей

2026-05-07T05:22+0300

ВЛАДИВОСТОК, 7 мая – ПРАЙМ. Общая сумма, выделенная на борьбу с возгораниями в Еврейской автономной области (ЕАО), составила 40 миллионов рублей, сообщает правительство ЕАО. "Для оперативной ликвидации ландшафтных пожаров и сохранения жизни и имущества жителей области, выделены дополнительные средства в размере 10 миллионов рублей. Общая сумма, выделенная на борьбу с возгораниями, составит более 40 миллионов рублей", – говорится в сообщении. В правительстве региона отметили, что решение о направлении средств уже утвердило министерство финансов ЕАО. В связи со сложной пожароопасной обстановкой, в ЕАО по-прежнему установлены особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов.

