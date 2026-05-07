На борьбу с пожарами в ЕАО выделили 40 миллионов рублей
Общая сумма, выделенная на борьбу с возгораниями в Еврейской автономной области (ЕАО), составила 40 миллионов рублей, сообщает правительство ЕАО.
2026-05-07T05:22+0300
ВЛАДИВОСТОК, 7 мая – ПРАЙМ. Общая сумма, выделенная на борьбу с возгораниями в Еврейской автономной области (ЕАО), составила 40 миллионов рублей, сообщает правительство ЕАО.
"Для оперативной ликвидации ландшафтных пожаров и сохранения жизни и имущества жителей области, выделены дополнительные средства в размере 10 миллионов рублей. Общая сумма, выделенная на борьбу с возгораниями, составит более 40 миллионов рублей", – говорится в сообщении.
В правительстве региона отметили, что решение о направлении средств уже утвердило министерство финансов ЕАО.
В связи со сложной пожароопасной обстановкой, в ЕАО по-прежнему установлены особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов.
